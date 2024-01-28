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سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني (فرانس برس)
سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية - فرانس برس)

قبالة بو شهر.. إيران تحتجز سفينة وقود وتعتقل طاقمها

دبي - العربية.نت
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احتجزت بحرية الحرس الثوري الإيراني سفينة ترفع علم أوقيانوسيا "تهرب الوقود" قبالة سواحل بوشهر، بحسب وكالة "مهر".

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وقال المسؤول بالحرس الثوري، حيدر هنريان، إن السفينة كانت تحمل مليوني لتر من وقود الديزل المهرب وتم ضبطها على بعد 60 ميلا بحريا قبالة بوشهر بعد الحصول على أمر قضائي.

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اعتقال طاقمها

كما أضاف أنه تم القبض على 14 من أفراد طاقم هذه السفينة، وهم أجانب ينتمون لدولتين آسيوتين.

وأوضحت إيران أنها احتجزت سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب بالقرب من بوشهر.

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