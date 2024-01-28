إيران تطلق 3 أقمار صناعية معاً.. لماذا تقلق الغرب؟

في أحدث خطوة قد تثير قلق الدول الغربية، أطلقت إيران للمرة الأولى، اليوم الأحد وبشكل متزامن، ثلاثة أقمار صناعية، عبر استخدام صاروخ "سيمرج" الحامل للأقمار الصناعية الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية.

فقد أعلن التلفزيون الحكومي أسماء الأقمار الثلاثة، وهي "مهدا" و"كيهان-2)" و"هاتف-1".

ويزن "مهدا" وهو الأكبر بينها 32 كيلوغراما، بينما يزن الآخران عشرة كيلوغرامات لكل منهما، وقد أرسلت لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترا عن الأرض، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ما الهدف منهما؟!

ويهدف القمران الصغيران إلى اختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية.

أما "مهدا" الذي صنعته وكالة الفضاء الإيرانية فصمم لاختبار دقة الصاروخ "سيمرج" في إيصال شحنات متعددة للفضاء.

أتت تلك الخطوة بعد أسابيع قليلة على إطلاق طهران القمر "ثريا" الذي صنعه الحرس الثوري، ما أثار مخاوف لدى قوى أوروبية من أن تستخدم السلطات الإيرانية تكنولوجيا صواريخ الإطلاق هذه لتطوير أنظمة صواريخ باليستية طويلة المدى.

في المقابل، رفضت طهران تنديد الدول الغربية، معتبرة أن تطوير التكنولوجيا السلمية في مجال الفضاء حق مشروع لها.

تطوير الباليستي

كما جاء إطلاق الأقمار اليوم بعدما حذر تقييم حول التهديد العالمي أجراه مجتمع الاستخبارات الأميركي لعام 2023 من أن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الصناعية "يختصر الجدول الزمني لإيران من أجل تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات لأنها تستخدم تكنولوجيا مماثلة".

كذلك أتى وسط توترات متصاعدة تشهدها المنطقة جراء الحرب التي تفجرت بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، إذ تحركت عدة فصائل مدعومة إيرانياً سواء في العراق أو سوريا وحتى الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

يذكر أن عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني كانت انتهت في أكتوبر الماضي.