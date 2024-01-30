صحيفة أميركية: هل تصبح إيران ضحية وكلائها في الشرق الأوسط؟

بعد أسابيع من غزو إسرائيل لغزة رداً على هجوم حماس المميت في 7 أكتوبر، عقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اجتماعاً لقادة الميليشيات عبر تحالف تسميه طهران "محور المقاومة" وفق ما أوردته وول ستيرت جورنال.

وأوردت الصحيفة أن الهجوم، الذي أشاد به خامنئي علناً باعتباره "نصراً ملحمياً"، كان بمثابة ذروة أربعة عقود من الجهود الإيرانية لتدريب وتسليح شبكة من الجماعات المسلحة غير الحكومية كوسيلة لتهديد أعدائها وتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط.

لكن خلف الأبواب المغلقة، أخبر الزعيم الإيراني كبار ممثلي حماس، إلى جانب قادة الميليشيات اللبنانية والعراقية واليمنية وغيرهم من قادة الميليشيات الفلسطينية، أن طهران ليس لديها نية للدخول مباشرة في الصراع وتوسيع الحرب، وفقًا لمسؤولين رفيعي المستوى من حماس واثنان من حزب الله أبلغوا صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقال للوكلاء إن المعارك الجانبية تهدد بتشتيت انتباه العالم عن التوغلات الإسرائيلية المدمرة في غزة والرسالة هي أن حماس كانت لوحدها.

والآن يواجه المحور لحظة الحقيقة، وبينما يؤجج حلفاء إيران المزيد من الحرائق في جميع أنحاء المنطقة بدءًا من الهجمات على السفن في البحر الأحمر إلى غارة الطائرات بدون طيار يوم الأحد التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن فإنهم يدفعون المتبرع الحقيقي لهم إلى حافة الصراع المباشر مع واشنطن التي طالما سعت لتجنبه.

وتشكل القوة العسكرية والمالية الإيرانية العمود الفقري للتحالف، لكن طهران لا تمارس القيادة والسيطرة الكاملة عليه.

ولا يشترك كل الأعضاء في الأيديولوجية الشيعية لإيران، وجميع المجموعات لديها أجندات محلية تتعارض أحيانًا مع أجندات طهران. ويعمل بعضها في مناطق معزولة جغرافياً، مما يجعل من الصعب على إيران توفير الأسلحة والمستشارين والتدريب.

ويشمل ذلك حماس، وهي حركة سنية، مدعومة بالكامل من إيران، كما أوردت وول ستريت جورنال.

وألقى المسؤولون الأميركيون باللوم في غارة الطائرات بدون طيار التي وقعت يوم الأحد على جماعة مدعومة من إيران، وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه يعتقد أن الجناة مدعومون من ميلشيا كتائب حزب الله، وهي حليفة إيرانية مقرها في العراق، ولها قوات في سوريا.

وبالنسبة لطهران، تكمن قوة المحور في الإنكار المعقول الذي يأتي من الاستقلال التشغيلي والإقليمي لكل عضو. وتستطيع إيران أن تنأى بنفسها عن الميليشيات حتى عندما تخدم مصالح إيران الاستراتيجية، وهي تواجه القوة الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

وقال نورمان رول، الخبير السابق في شؤون الشرق الأوسط لدى وكالة المخابرات المركزية، إن هذا النهج سمح لطهران بتجنب الانتقام الشامل من إسرائيل والولايات المتحدة والذي قد يزعزع استقرار حكمها الديني.

وقال إن "العدوان الإيراني" "يتضمن الآن دائمًا أفعالًا تنسب إلى طهران ولكن يمكن لإيران أن تنفيها بقدر معقول".

ويختبر هجوم 7 أكتوبر هذا النموذج بشكل لم يسبق له مثيل، وبتوجيه أكبر ضربة منفردة لإسرائيل على الإطلاق والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين فقد أدى هذا الهجوم إلى إطلاق حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق تهدف إلى استئصال حماس.

ودمرت إسرائيل مساحات واسعة من قطاع غزة واستهدفت قادة حماس، وكان ذلك في غارة جوية في بيروت في يناير أدت إلى مقتل صالح العاروري، النائب السياسي للحركة، الذي شارك قبل أسابيع في الاجتماع في طهران مع خامنئي.

وقد أدى ذلك إلى خلق معضلة كبرى بالنسبة لطهران فإما أن تهب للدفاع عن حليفها الفلسطيني، وتخاطر بحرب إقليمية يمكن أن تجتاح إيران، أو تقف جانباً وتراقب الهلاك المحتمل لشريك حيوي في التحالف؟

والسؤال الآن ماذا سيحدث لو تم القضاء على حماس بالكامل؟ ومن ثم، إذا تم القضاء عليهم، ألا يعني ذلك أن ميزان القوى قد تحول لصالح إسرائيل؟ وفقا لمسؤول كبير في حزب الله ، الذي وصف هجوم 7 أكتوبر بأنه "نجاح كارثي".