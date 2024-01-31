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الذكاء الاصطناعي تدخل في زي بايدن
الشرق الأوسط

"الذكاء الاصطناعي" يرصد استعدادات ضرب إيران بصورة لبايدن من غرفة العمليات

وجاء في أحد المنشورات على X: "القائد العام يخطط للضربات المدمرة القادمة ضد أعداء أميركا العديدين"

العربية.نت
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انتشرت صورة للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يرتدي الزي العسكري في غرفة العمليات، وسط التوترات في الشرق الأوسط وخاصة مع إيران وميليشياتها، في أعقاب هجوم استهدف قاعدة في الأردن أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 35.

والصورة التي تم تداولها على نطاق واسع هي في الحقيقة صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويظهر فيها بايدن وهو يرتدي زيا عسكريا ويجلس على مكتب مع مستشارين في محاولة واضحة لإظهار أن الولايات المتحدة على وشك إعلان الحرب.

وجاء في أحد المنشورات على X: "القائد العام يخطط للضربات المدمرة القادمة ضد أعداء أميركا العديدين".

وعلق مستخدم آخر على الصورة قائلا: "هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا".

ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن بايدن كان لديه ستة أصابع في إحدى الصور.

وفي صورة أخرى كان سلك الهاتف يذوب في ساعد بايدن، بينما ظهر جسم مجهول على الطاولة.

وتوعد بايدن بالرد على هجوم بطائرة مسيرة الأحد عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 34 آخرين كانوا متمركزين في شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حيث اتهم جماعات مدعومة من إيران بتنفيذه.

فيما نفت إيران ضلوعها في الهجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "هذه الاتهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبا منه على بيان لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد".

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