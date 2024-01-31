"الذكاء الاصطناعي" يرصد استعدادات ضرب إيران بصورة لبايدن من غرفة العمليات

انتشرت صورة للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يرتدي الزي العسكري في غرفة العمليات، وسط التوترات في الشرق الأوسط وخاصة مع إيران وميليشياتها، في أعقاب هجوم استهدف قاعدة في الأردن أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 35.

والصورة التي تم تداولها على نطاق واسع هي في الحقيقة صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويظهر فيها بايدن وهو يرتدي زيا عسكريا ويجلس على مكتب مع مستشارين في محاولة واضحة لإظهار أن الولايات المتحدة على وشك إعلان الحرب.

This is actually Biden, not AI. They actually thought this would show how tough Biden is dressing him up in a military uniform! He looks like a clown and is trying to lead us into WW3! pic.twitter.com/63T6Y34nTH — Abelt Deslok (@AbeltDeslok) January 30, 2024

وجاء في أحد المنشورات على X: "القائد العام يخطط للضربات المدمرة القادمة ضد أعداء أميركا العديدين".

وعلق مستخدم آخر على الصورة قائلا: "هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا".

ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن بايدن كان لديه ستة أصابع في إحدى الصور.

Take a photo of me in military uniform- Biden pic.twitter.com/4tLtMINvdf — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 30, 2024

وفي صورة أخرى كان سلك الهاتف يذوب في ساعد بايدن، بينما ظهر جسم مجهول على الطاولة.

وتوعد بايدن بالرد على هجوم بطائرة مسيرة الأحد عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 34 آخرين كانوا متمركزين في شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حيث اتهم جماعات مدعومة من إيران بتنفيذه.

Do they purposely draw 6 fingers? I feel like I keep seeing this in many AI images. pic.twitter.com/rMysD8cPRg — Question More (@RuskiArtem) January 30, 2024

فيما نفت إيران ضلوعها في الهجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "هذه الاتهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبا منه على بيان لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد".