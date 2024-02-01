البرلمان الأوروبي: حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل ويفتح أفقاً للفلسطينيين

أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، أن حل الدولتين كفيل بضمان أمن إسرائيل وفتح أفق للفلسطينيين.

كما قالت في مؤتمر صحفي أن "قطاع غزة يحتاج لقيادة فلسطينية شرعية".

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من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أنهم مستمرون في جهود تحقيق حل الدولتين، وفي إيصال المساعدات إلى غزة.

معالم خطة سرية

وكان تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس الأربعاء، كشف معالم خطة سرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وتتطلع إلى قيام دولة فلسطينية مستقبلية خلال 4 سنوات.

وجاء في تفاصيل الخطة أن نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية بغزة تشرف على المساعدات لفترة انتقالية، بحيث يكون لإسرائيل الحق بشن عمليات عسكرية في غزة، كما يحصل في الضفة الغربية.

إنشاء سلطة جديدة

كما تتضمن الخطة إنشاء سلطة جديدة من دون حماس أو أنصار محمود عباس، وإجراء تغييرات وإصلاحات في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

كما كشفت الصحيفة أن خطة نتنياهو تسعى لتشكيل تحالف يضم دولا عربية، لدعم تشكيل سلطة فلسطينية جديدة بحيث إذا نجحت الخطة ضمن جدول زمني محدد، فإن إسرائيل ستعترف بدولة فلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطة السرية، التي وضعها في إسرائيل، تمت مشاركتها أيضا مع شخصيات رسمية أميركية، مضيفة أنه من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطة هي جزء من استراتيجية إسرائيل الأوسع لليوم التالي، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى.

وتعتبر هذه الخطة واحدة من عدة خطط تناقشها الدول الغربية والعربية مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف شخص حتى الآن.