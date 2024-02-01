رئيس إيران: سنبني محطة نووية أكبر بكثير من محطة بوشهر

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن بلاده ستبني في هرمزغان بجنوب البلاد محطة نووية "أكبر كثيرا" من محطة بوشهر.

وأفاد أن مشروع محطة "سيريك" النووية سيكون بطاقة 5000 ميغاواط وسيشكل بنية تحتية لاقتصاد إيران، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس.

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كما أضاف الرئيس الإيراني أن محطة "سيريك" ستكون أكبر بكثير من محطة بوشهر.

محطة واحدة للطاقة النووية

وتمتلك إيران محطة واحدة للطاقة النووية في ميناء بوشهر جنوب إيران، وجرى تشغيلها في عام 2011 بمساعدة روسيا، لكنها تمتلك العديد من المنشآت النووية الأخرى تحت الأرض.

يذكر أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يجعل إيران على مرمى حجر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية الذي تبلغ نسبة تخصيبه 90%.

وحذر خبراء منع الانتشار النووي في الأشهر الأخيرة من أن إيران تمتلك الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل.