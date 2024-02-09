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حساب خامنئي على إنستغرام قبل حظره
فيسبوك

بسبب "انتهاكات متكررة".. حظر حسابي خامنئي على فيسبوك وإنستغرام

كان لدى المرشد الإيراني علي خامنئي خمسة ملايين متابع على إنستغرام قبل أن تحظر شركة ميتا حسابه

العربية.نت
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أكدت شركة ميتا، أمس الخميس، أنها حظرت حسابات المرشد الإيراني علي خامنئي على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الحرب في غزة.

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وقال متحدث باسم ميتا لوكالة "فرانس برس": "أزلنا هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياساتنا بشأن المنظمات والأفراد الخطرين".

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وكان لدى خامنئي خمسة ملايين متابع على إنستغرام.

وهذه الشبكة الاجتماعية، على غرار فيسبوك، محظورة في إيران، لكنها مع ذلك تظل مستخدمة بفضل "شبكات افتراضية خاصة" (في بي إن) تتيح التحايل على الرقابة.

ويمثّل الإشراف على المحتوى المتعلق بهذا البلد معضلة بالنسبة إلى ميتا، بين ضغوط المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والضغوط التي تمارسها السلطات.

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