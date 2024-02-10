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Iran's Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian meets with Lebanon's caretaker Prime Minister Najib Mikati, at the government palace in Beirut, Lebanon February 10, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
ميقاتي يستقبل عبد اللهيان
الشرق الأوسط

وزير خارجية إيران: التطورات في غزة تتجه نحو الحل السياسي

أمير حسين عبد اللهيان قال خلال زيارته لبيروت إن نتنياهو "لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه"

العربية.نت
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نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، عن وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، قوله إن التطورات في غزة تتجه نحو الحل السياسي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه".

وأكد عبد اللهيان خلال اجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت على ضرورة أن يحاول الجميع إيجاد حل سياسي "لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن"، حسب قوله.

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من ناحية أخرى انتقد عبداللهيان الهجمات الأميركية البريطانية على الحوثيين، معتبراً إياها انتهاكاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه و"استفزازية" و"تزيد خطر تفاقم الأزمة في المنطقة".

وقال عبداللهيان إن هذه الهجمات "تتناقض مع ادعاءات الولايات المتحدة بأنها لا تريد توسيع نطاق الحرب في المنطقة". وأضاف أنه في الوقت نفسه لم تخفض أميركا حتى شحنات أسلحتها إلى إسرائيل.

ومن جانبه وصف ميقاتي الأوضاع في المنطقة بالمتغيرة والمعقدة، وشدد على أهمية قضية غزة وفلسطين، كما أكد على ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف: "نتطلع إلى السلام والاستقرار في المنطقة ويجب بذل الجهود لإنهاء الحرب على غزة وإزالة خطر توسيع نطاق الحرب في المنطقة"، بحسب الوكالة الإيرانية.

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