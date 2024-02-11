إطلاق نار جنوب شرقي إيران.. ومقتل 9 باكستانيين

في حادث جديد على الحدود بين إيران وباكستان، أطلق عدد من المسلحين النار على مواطنين باكستانيين.

فقد قتل ثلاثة مسلحين مجهولين بالرصاص الحي تسعة باكستانيين على الأقل.

مادة اعلانية

إصابة 3

كما أصابوا ثلاثة آخرين في جنوب شرقي إيران، اليوم الأحد، حسب ما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء.

يأتي ذلك في أعقاب حادث مماثل الشهر الماضي أودى بحياة تسعة عمال باكستانيين.

ففي 19 يناير الفائت، نفذت القوات الباكستانية ضربات في الداخل الإيراني ضد جيش تحرير بلوشستان الذي تصفه بالإرهابي، ما أدى إلى مقتل 9 في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وذلك بعدما قصفت إيران بدورها، مواقع داخل الأراضي الباكستانية، ضد جماعة "جيش العدل" التي تصنفها إرهابية.

وغالباً ما تتبادل طهران وإسلام آباد اتهامات حول السماح لمسلحين من "جيش العدل أو جيش تحرير بلوشستان" باستخدام أراضي الدولة الأخرى لشن هجمات.

لكن نادراً ما تحولت تلك الاتهامات إلى تدخل عسكري مباشر من طرف ضد آخر مثلما حصل مؤخراً، ما صاعد من المخاوف الدولية.

وتشتهر الحدود الصحراوية التي يبلغ طولها 565 ميلاً بين الجارتين بأنها متفلتة خارجة عن القانون، فضلا عن أنها سهلة الاختراق، وتعتبر ملاذاً للمهربين والجماعات المسلحة.

وبينما تعترف طهران وإسلام آباد بوجود علاقات وثيقة بينهما، فإن التشدد على طول الحدود يشكل مصدر إزعاج متواصل للجانبين. فيما تتهم كل دولة الأخرى بالفشل في التصدي للجماعات المسلحة التي لجأت عبر الحدود.