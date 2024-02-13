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إيران إطلاق صاروخ باليستي
إطلاق صاروخي باليستي من سفينة تابعة للحرس الثوري في خليج عمان في المحيط الهندي
الشرق الأوسط

إيران تطلق صواريخ بعيدة المدى من سفينة في خليج عمان

أعلنت طهران إجراء مناورة محاكاة لهجوم بصواريخ أرض-أرض على قاعدة بالماخيم الجوية الإسرائيلية

العربية.نت
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أعلنت إيران، الثلاثاء، إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى من سفينة حربية للمرة الأولى، في خطوة جديدة على طريق تطوير برنامجها العسكري.

وقال التلفزيون الإيراني الذي بث صوراً للعملية، إن سفينة تابعة للحرس الثوري "أطلقت صواريخ باليستية لأول مرة" أثناء وجودها في خليج عمان في المحيط الهندي.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي "تم بنجاح إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة".

مصادر: إيران تهرّب أسلحة للحوثيين وواشنطن لا تكشف عن بعضها أميركا اليمن والحوثي مصادر: إيران تهرّب أسلحة للحوثيين وواشنطن لا تكشف عن بعضها

وأضاف: "يمكن لسفننا أن تكون في أي مكان في المحيطات. لا مكان آمنا للقوى التي تريد تهديد أمننا".

وأوضح التلفزيون الإيراني أن الصاروخين اللذين أطلقا من سفينة الشهيد مهدوي "مداهما 1700 كيلومتر على الأقل" وسقطا في موقع صحراوي وسط إيران.

ويثير التطوير المستمر للترسانة الصاروخية الإيرانية قلق العديد من الدول، في مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتخشى الأخيرة من استهداف أراضيها بالأسلحة الإيرانية.

كما أعلن الحرس الثوري، الثلاثاء، أنه أجرى مناورة محاكاة لهجوم بصواريخ أرض-أرض على قاعدة بالماخيم الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب.

وبحسب التلفزيون الإيراني فإن بالماخيم هي "قاعدة الاستقبال الرئيسية لطائرات إف-35 التابعة" للجيش الإسرائيلي.

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