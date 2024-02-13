عملية قرصنة تعطّل مواقع البرلمان الإيراني

تعطّلت مواقع البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما أعلنت مجموعة معارضة في المنفى، مسؤوليتها عن عملية القرصنة.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء "تعرضت مواقع البرلمان ووكالة الأنباء التابعة له خانه ملت (ICANA.ir) لهجوم، وأصبحت غير متاحة بسبب هجوم إلكتروني".

وأضافت أنه تم فتح تحقيق تقني لتحديد نطاق هذه الأعطال.

وتبّنت مجموعة قرصنة تدعى "الانتفاضة حتى الإطاحة"، الهجوم الإلكتروني، وهي تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والتي تعتبرها إيران إرهابية.

وقالت المجموعة على صفحتها على إنستغرام، إنها استهدفت 600 خادم مرتبط بالبرلمان، ونشرت شعارات معادية للسلطة.

ويأتي هذا الهجوم الإلكتروني مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الأول من مارس، في أول اقتراع وطني منذ الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران في سبتمبر 2022.

واستُهدفت مواقع إلكترونية حكومية وبنى تحتية بشكل متكرر بعمليات قرصنة في السنوات الأخيرة.

وفي ديسمبر، تعطل توزيع الوقود في 60% من محطات البلاد بسبب هجوم إلكتروني شنته بحسب السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي فبراير 2023، أعلن قراصنة أنهم قطعوا البث عبر الإنترنت لخطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عبر التلفزيون الرسمي لإظهار دعمهم لحركة الاحتجاج.