غروسي: طهران لا تتعامل بشفافية تماماً بشأن برنامجها النووي

حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن "إيران لا تتعامل بشفافية تماما بشأن برنامجها النووي، خاصة بعدما لوح مسؤول إيراني رفيع سابق بأن لدى طهران كل مكونات السلاح النووي".

وأشار رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الأممية، في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال "القمة العالمية للحكومات" المنعقدة في دبي، إلى التصريحات التي أدلى بها نهاية هذا الأسبوع علي أكبر صالحي، الرئيس السابق للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية.

كما لفت غروسي إلى "تراكم تعقيدات" في الشرق الأوسط الأوسع وسط حرب إسرائيل على حركة "حماس" في قطاع غزة.

وفي معرض كلمته، حذر غروسي من أن إيران "تظهر وجها غير شفاف تماما عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. هذا بالطبع يزيد المخاطر".

وفي أعقاب انهيار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، واصلت إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أقل بقليل من مستويات صنع الأسلحة. وجمعت طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع العديد من الأسلحة، إذا شاءت.

ومع ذلك، تشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية وغيرها إلى أن إيران لم تبدأ بعد برنامج الأسلحة.