قبالة اليمن.. بحرية الهند تنقذ سفينة إيرانية خطفها قراصنة

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مع ارتفاع التوترات في البحر الأحمر وبحر العرب منذ أشهر جراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، نشطت هجمات القراصنة أيضا.

وفي جديد تلك الهجمات، أعلنت البحرية الهندية، اليوم السبت، أنها حررت سفينة صيد إيرانية مختطفة من أيدي تسعة قراصنة مسلحين في بحر العرب، وأنقذت أفراد الطاقم من دون أن يلحق بهم أذى.





كما أوضحت في بيان أنها اعترضت السفينة مساء أمس الجمعة باستخدام سفينتين لتبدأ إجراءات مكثفة استمرت أكثر من 12 ساعة أجبرت القراصنة على الاستسلام. وأضافت أن الطاقم المكون من 23 باكستانيا بخير.

إلى ذلك، أشارت إلى أن فرقها المتخصصة تقوم حاليا بعمليات فحص شاملة والتحقق من صلاحية سفينة الصيد للإبحار من أجل مرافقتها إلى منطقة آمنة لاستئناف أنشطة الصيد العادية، وفق ما نقلت "رويترز".

18 واقعة قرصنة

وكانت سفينة الصيد الإيرانية "الكامبر 786" في موقع جنوب غربي جزيرة سقطرى اليمنية في 28 مارس عندما ورد أن قراصنة اعتلوها، وفقا لبيان البحرية.

يشار إلى أن البحرية الهندية كانت ذكرت الأسبوع الماضي أنها تعاملت مع 18 واقعة قرصنة ونشرت 21 سفينة وخمسة آلاف فرد بالتناوب واعتلت أكثر من ألف سفينة وقامت بإجراءات تدقيق فيها.

كما نشرت أكثر من 10 سفن حربية في بعض الأيام وهو وجود لم يسبق له مثيل.





ومنذ تركيز القوات الغربية مجهودها على حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر، نفذ القراصنة أو حاولوا تنفيذ أكثر من 20 عملية اختطاف لسفن منذ نوفمبر المكاضي (2023)، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والأمن وتصاعد أزمة شركات الشحن العالمية.