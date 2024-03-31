وضعوا علما آخر.. إيران تخطئ بعلم فلسطين أثناء زيارة وفد لحركة الجهاد

دقيقتان للقراءة

أثناء زيارة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إلى إيران، اليوم السبت، ظهر علم غريب بدلاً من علم فلسطين في لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأظهرت صور مشتركة لوفد الجهاد مع المسؤولين الإيرانيين نشرتها وكالة "رويترز"، علم إيران، فيما كان في المقابل علم شبيه بعلم السودان (مختلف بترتيب الألوان) بدلاً عن العلم الفلسطيني.

لكن لاحقاً ظهر العلم الفلسطيني في صور للنخالة وهو يقف إلى جانب اللهيان.

والتقى النخالة أمير عبد اللهيان، خلال زيارته إيران، والتي تضمنت البحث في آخر تطورات الحرب على غزة.

كما شدّد النخالة، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني على أهمية دور الدبلوماسية الإيرانية في توضيح الموقف الفلسطيني. وأشاد بالدعم الإيراني، مؤكداً استمراره في المستويات كافة.

بدون أحذية

وقبل أيام، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى إيران، حيث أجرى سلسلة لقاءات في سياق البحث في تطورات حرب غزّة.

كما رصدت صورة قادة حركة حماس بدون أحذية أثناء اللقاء مع الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي الذي كان يرتدي حذاءه.

وزار رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إيران، الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة.

وأجرى هنية ووفده سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

🔴 صورة ترصد قادة حركة #حماس بدون أحذية أثناء اللقاء مع المرشد الإيراني خامنئي



لتفاصيل أكثر | https://t.co/euiZHv6YTx



📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر

👇https://t.co/swtdFfkmO9#العربية pic.twitter.com/pkbyS9HvZ2 — العربية (@AlArabiya) March 27, 2024

وكانت طهران أشادت سابقا بهجوم حماس على إسرائيل ووصفته بأنه "ناجح"، لكنها نفت أي تورط لها فيه.

إلا أنها هددت مرارا باحتمال توسع الحرب إذا ما استمر القصف الإسرائيلي العنيف على غزة. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ترى أن "من واجبها دعم فصائل المقاومة"، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية وغيرها من المجموعات العسكرية في المنطقة، لكنه شدد على أنها تتصرف بشكل مستقل.