"جيش العدل" يحدد 6 نقاط عسكرية هاجمها جنوب شرق إيران

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بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 11 من أفراد الأمن الإيرانيين وأصابوا آخرين في هجومين منفصلين استهدفا منشآت أمنية في جنوب شرق إيران، فيما قتل 16مسلحا على الأقل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، نشر تنظيم "جيش العدل" المسلح تقريرا عبر قناته على تطبيق "تليغرام" شرح فيه الأماكن التي اشتبك فيها أفراده مع القوات العسكرية الإيرانية.

وأشار التقرير إلى المواقع والنقاط التالية التي تعرضت للهجوم من قبل عناصر هذا التنظيم:

الموقع الأول.. جابهار، شارع "إمام خميني":

1. المقر البحري للشرطة

2. المخفر 11 للشرطة في ميناء جابهار

3. قسم المباحث لشرطة جابهار

الموقع الثاني.. جابهار-جانبازان:

4. مقر الحرس الثوري الإيراني في جابهار.

الموقع الثالث.. مدينة راسك منطقة جولكند الواقعة على الطريق بين راسك و جابهار:

5. مقر الحرس الثوري بمنطقة راسك.

الموقع الرابع.. مدينة راسك مفترق بارود الواقع على طريق مدينة سرباز – راسك:

6. القاعدة المحلية للحرس الثوري.

ونفى "جيش العدل" في بيان، تصريحات مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن وإنفاذ القانون بشأن عدد الخسائر البشرية في صفوف القوات العسكرية الحكومية الإيرانية.

وادعى جيش العدل أنه خلال الاشتباكات مع 6 أجهزة ومنظمة عسكرية حكومية في جنوب شرق إيران، قتل ما لا يقل عن 200 من قوات الحكومة في الاشتباكات مع جيش العدل.

و"جيش العدل" هو جماعة مسلحة تنشط في جنوب شرق إيران وفي إقليم بلوشستان بغرب باكستان.

واستهدفت إيران في يناير قاعدتين للجماعة في باكستان بالصواريخ، وهو ما قوبل برد عسكري سريع من إسلام أباد التي استهدفت من قالت إنهم مسلحون انفصاليون في إيران.