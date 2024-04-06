أميركا بحالة تأهب قصوى تحسباً لرد إيراني "حتمي" على غارة دمشق

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قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولاً إسرائيلية أو أميركية في المنطقة رداً على قصف إسرائيلي على السفارة الإيرانية في سوريا.

وتأكيداً لتقرير بثته شبكة "سي إن إن" أفاد باحتمال وقوع هجوم في الأيام القليلة المقبلة، قال المسؤول الأميركي لوكالة "رويترز": "نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية".

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية السفارة الإيرانية في دمشق يوم الاثنين، في غارة أدت إلى مقتل قائد عسكري إيراني ومثلت تصعيداً كبيراً في حرب إسرائيل مع خصومها في المنطقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن سبعة مستشارين عسكريين إيرانيين لقوا حتفهم في الغارة، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس، وهو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني. وقالت إيران إنها تحتفظ بالحق في "اتخاذ رد حاسم".

وبحث الرئيس الأميركي جو بايدن التهديد الذي تمثله إيران في اتصال هاتفي، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لوكالة "رويترز": "إن فرقنا على اتصال منتظم ومستمر منذ ذلك الحين. والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل في مواجهة التهديدات من إيران".

هذا ونقلت شبكة "سي إن إن"، الجمعة، عن مسؤول في الإدارة الأميركية القول، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أن الرد الإيراني على قصف قنصليتها في سوريا "حتمي".

وأوضح المسؤول الذي لم تسمّه الشبكة، أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى لهجوم "كبير" من جانب إيران خلال الأسبوع المقبل رداً على الهجوم الذي أودى بحياة قياديين إيرانيين.

ونقلت الشبكة عن المسؤول القول إنه حتى اليوم لا تعرف الحكومتان الأميركية والإسرائيلية متى تخطط إيران للرد أو كيف سيكون ذلك الرد.

لكن الشبكة الأميركية قالت إن الحكومتين تعملان جاهدتين من أجل تشكيل موقف قبل ما هو قادم، "حيث تتوقعان أنّ الهجوم الإيراني قد يتّخذ عدّة أشكال مختلفة، وأن الأصول والأفراد الأميركيين والإسرائيليين معرضون لخطر الاستهداف".