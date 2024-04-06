إيران تعتقل 3 من تنظيم داعش بينهم عنصر بارز قبيل هجوم انتحاري

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أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش وعضوين آخرين في التنظيم بتهمة التخطيط لهجوم انتحاري خلال عيد الفطر الذي يحل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الشرطة، أن محمد ذاكر المعروف باسم "رامش" والعضوين الآخرين، اعتقلوا في كرج غربي العاصمة طهران في أعقاب اشتباكات. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض أيضا على 8 آخرين كانوا بصحبتهم.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيرين في إيران في يناير، أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص، وإصابة العشرات خلال تأبين أقيم لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في العراق في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في 2020.

واعتقلت إيران 35 شخصا في يناير، من بينهم قائد بفرع تنظيم داعش في أفغانستان (داعش-خراسان)، الذي قالت إنه على صلة بالتفجيرين اللذين وقعا في 3 يناير في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد.

وفي 22 مارس، وفي أعنف هجوم في روسيا منذ 20 عاما، فتح مسلحون النار من أسلحة آلية في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، مما أسفر عن مقتل 144 على الأقل في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وذكرت مصادر استخباراتية أميركية أن "داعش-خراسان" نفذ هجومي 3 يناير في إيران و22 مارس في موسكو.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، إن إيران أبلغت روسيا باحتمال شن هجوم كبير على أراضيها.

وفي 2022 أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على مزار شيعي في إيران أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وتشمل الهجمات السابقة التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها، تفجيرين مزدوجين في 2017 استهدفا البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وكان تنظيم داعش قد احتل قبل سنوات مناطق واسعة من العراق وسوريا.