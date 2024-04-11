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In this photo released by Imam Khomeini Airport City, an Iranian Mahan Air plane carrying Russian-made Sputnik V coronavirus vaccines lands at the Tehran's Imam Khomeini International Airport, Thursday, Feb. 4, 2021. Iran on Thursday received its first batch of foreign-made coronavirus vaccines as the country struggles to stem the worst outbreak of the pandemic in the Middle East. (Saeed Kaari/IKAC via AP)
مطار طهران (تعبيرية)
الشرق الأوسط

إيران تعلن إغلاق المجال الجوي فوق طهران.. ثم تسحب الخبر

وسط تأهب بالمنطقة.. شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تعلن تعليق رحلاتها من وإلى طهران

العربية.نت
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وسط تأهب في المنطقة بسبب رد إيران المتوقع على قصف قنصليتها في دمشق، زادت طهران من الغموض عبر إعلانها إغلاق مجالها الجوي ثم سحب الخبر.

ومساء الأربعاء ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء نقلاً عن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني إن إيران علقت حركة الطيران فوق العاصمة طهران اعتباراً من منتصف الليل بالتوقيت المحلي بسبب "تدريبات عسكرية".

وبعدها بدقائق حذفت وكالة مهر التقرير عن إغلاق المجال الجوي الإيراني فوق طهران ونفت نشر مثل هذا التقرير.

وكتبت الوكالة عبر موقعها على الانترنت: "زعمت وسائل إعلام أجنبية أن وكالة مهر للأنباء نقلت عن وزير الدفاع قوله إن الحركة الجوية فوق طهران ستتوقف اعتباراً من منتصف الليل بالتوقيت المحلي بسبب مناورات عسكرية وهذا الخبر كاذب بالأساس ولا يوجد مثل هذا الخبر في وكالة مهر".

وجاء الخبر ونفيه بعد وقت قليل من إعلان شركة لوفتهانزا الألمانية مساء الأربعاء إنها قررت بعد تقييم دقيق تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى غد الخميس على الأرجح "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وتتوخى دول في المنطقة والولايات المتحدة حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم محتمل من جانب إيران رداً على ما يُعتقد أنه قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية للقنصلية الإيرانية في سوريا في أول أبريل.

القنصلية الإيرانية في دمشق التي استهدفها القصف الإسرائيلي
القنصلية الإيرانية في دمشق التي استهدفها القصف الإسرائيلي
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وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز": "نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا".

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء إن إسرائيل "يجب أن تعاقَب، وستعاقَب" على مهاجمتها مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وفي رد واضح على ما قاله خامنئي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء إن إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوما من هناك.

وتدعم إيران جماعات دخلت على الخط في الصراع منذ أن بدأت إسرائيل الهجوم على قطاع غزة في أعقاب هجوم شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

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