مشاورات أمنية أميركية-إسرائيلية للتنسيق حول هجوم إيراني محتمل

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أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" الأربعاء بانعقاد مشاورات أمنية في تل أبيب بين الولايات المتحدة وإسرائيل لبحث احتمال قيام إيران بالرد على ضرب قنصليتها في دمشق.

بدوره أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي الأربعاء أن من المتوقع أن يزور قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايك كوريلا إسرائيل الخميس للتنسيق حول هجوم محتمل من قبل إيران ووكلائها.

وذكر الموقع أن من المتوقع أن يلتقي الجنرال كوريلا مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يستعدون لهجوم مباشر وغير مسبوق من الأراضي الإيرانية باستخدام الصواريخ الباليستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن يوم الاثنين الماضي مقتل العميد محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي في وخمسة من الضباط المرافقين لهما في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.

ووصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الهجوم الإسرائيلي على قنصلية بلاده بأنه "جريمة حرب.. وإسرائيل ستُعاقب".

هذا وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجدداً الأربعاء دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران بالرد على الهجوم على قنصليتها في دمشق. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن إيران "تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل".

وأضاف "كما أخبرت رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل، في مواجهة هذه التهديدات من إيران وحلفائها، ثابت". وتابع الرئيس الأميركي "أكرر: ثابت. سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل".

هذا ورأى مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران قد تضرب الجانب الإسرائيلي بعد 12 أبريل رداً على ضرب قنصليتها بدمشق، وفقاً لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الثلاثاء.

ووفقاً لهذه التوقعات، تعتقد إسرائيل أن طهران لن تتخذ خطوات انتقامية على قصف قنصليتها في دمشق حتى نهاية عطلة عيد الفطر التي ستنتهي في 12 أبريل.

وبحسب الصحيفة، ترى إسرائيل أيضاً أن الضربة الإيرانية المحتملة سوف تستهدف منشآت عسكرية أو استراتيجية، بدلاً من البنية التحتية المدنية.

وأكدت أن الجانب الإسرائيلي يستعد لأي هجوم محتمل من إيران وأتباعها في المنطقة.