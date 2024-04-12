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صورة لطائرة بوينغ 727 تابعة للوفتهانزا
صورة لطائرة بوينغ 727 تابعة للوفتهانزا

لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات من وإلى طهران حتى 18 أبريل

دبي - العربية.نت
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أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أن الشركة مددت تعليق رحلاتها من وإلى طهران لمدة خمسة أيام حتى 18 أبريل/ نيسان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة.

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وكانت الشركة قد قررت أمس تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى طهران لدواع أمنية حتى 13 أبريل.

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وقالت" لوفتهانزا"، إن قرار تعليق الرحلات اتخذ في مطلع الأسبوع، لتجنب بقاء أطقمنا ليلا في طهران، نقلاً عن وكالة "رويترز".

حالة تأهب قصوى

وتتوخى دول في المنطقة والولايات المتحدة حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم محتمل من جانب إيران رداً على ما يُعتقد أنه قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية للقنصلية الإيرانية في سوريا في أول أبريل.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز": "نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا".

ومساء الأربعاء ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء نقلاً عن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني إن إيران علقت حركة الطيران فوق العاصمة طهران اعتباراً من منتصف الليل بالتوقيت المحلي بسبب "تدريبات عسكرية".

وبعدها بدقائق حذفت وكالة مهر التقرير عن إغلاق المجال الجوي الإيراني فوق طهران ونفت نشر مثل هذا التقرير.

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