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مشهد من السيطرة على السفينة البرتغالية المرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز(أسوشييتد برس)
مشهد من السيطرة على السفينة البرتغالية المرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز (أسوشييتد برس)

بعد الاستيلاء على السفينة.. واشنطن: سنحاسب إيران على أفعالها

دبي - العربية.نت
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نددت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون، اليوم الجمعة، باستيلاء إيران على سفينة شحن ترفع علم البرتغال.

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"سنحاسب إيران"

ودعت المتحدثة إيران إلى إطلاق سراح السفينة وطاقمها على الفور، وقالت إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمحاسبة إيران على أفعالها.

وأكدت واتسون أن الاستيلاء على سفينة مدنية "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعمل من أعمال القرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني".

بايدن يقطع عطلته

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) أن الرئيس جو بايدن قطع عطلته الأسبوعية وقرر العودة إلى البيت الأبيض، لبحث الوضع في الشرق الأوسط.

ونقلت (سي.إن.إن) عن بيان للبيت الأبيض القول إن بايدن سيعود من ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير خلال ساعات "للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط.

الحرس الثوري يتبنى

وكانت وكالة (إرنا) الإيرانية قد ذكرت أن القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت علی سفينة الحاويات (إم.إس.سي أريز) التي تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز.

لكن حكومة البرتغال قالت إنها على اتصال بالسلطات الإيرانية، بعد أن استولى الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن ترفع علم البرتغال صباح اليوم.

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