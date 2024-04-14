إيران: أبلغنا واشنطن وجيراننا قبل 72 من الهجوم على إسرائيل

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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن طهران أبلغت واشنطن أن الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس.

وأوضح عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران، اليوم الأحد، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون "محدودة" وللدفاع عن النفس.

واتهم الوزير الإيراني حلفاء إسرائيل بإعاقة محاولة إيران الدبلوماسية دعوة المجتمع الدولي لإدانة استهداف القنصلية في دمشق، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل"، وفق قوله.

واعتبر عبد اللهيان أن عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان لإدانة استهداف القنصلية في دمشق شجّع رئيس الوزراء الإسرائيلي على خرق القوانين.

وأوضح عبد اللهيان أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل كانت محدودة، إذ لم تستهدف القوات الإيرانية مواقع اقتصادية ولا مدنية، فيما كانت هذه القوات دقيقة جدا في الرد العسكري، الذي جاء لـ"التوبيخ والتحذير"، وفق قوله.

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران أبلغت الولايات المتحدة الأميركية ودول الجوار ودول المنطقة، قبل 48 ساعة، بأن الرد هو دفاع مشروع وحق مشروع، لافتا إلى أن دول الجوار قامت بإبلاغ واشنطن أنها لا تستطيع استخدام أراضيها وأجوائها لإعاقة إيران.

وأضاف عبد اللهيان: "نحن نأخذ بعين الاعتبار أمن المنطقة وأمن دول الجوار، وللإخوة والأصدقاء في المنطقة نقول لهم قمنا بالإعلام عن أهدافنا وهي الدفاع المشروع وتوبيخ إسرائيل، ونحن لا نبحث عن استهداف القواعد الأميركية في المنطقة وتوسيع دائرة الصراع".

وتابع الوزير قوله: "حذّرنا دول الجوار من أنه إذا تم استهداف إيران من أراضيها وأجوائها، بواسطة إسرائيل أو أميركا، فإن طهران مضطرة لاستهداف تلك المواقع في هذه الدول"، في إشارة إلى توجيه ضربات عسكرية ضد مواقع يتم استخدامها لشن هجمات ضد أهداف إيرانية.

وأضاف عبد اللهيان أن طهران أخطرت جيرانها قبل 72 ساعة من الهجمات على إسرائيل.

"دفاع عن النفس بالغ الدقة"

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإيراني:

- أبلغنا واشطن أن الهجوم على إسرائيل سيكون محدودا وبغرض الدفاع عن النفس.

- طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها ضد أي عدوان جديد.

- عمليتنا العسكرية استهدفت مواقع انطلاق طائرات إف 35.

- هجوم إسرائيلي على قنصليتنا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية.

- تحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ.

- كنا دقيقين جدا في الرد على إسرائيل.

- لا نبحث عن استهداف الأميركيين ولا القواعد الأميركية في المنطقة.

- إذا تم استهدافنا من القواعد الأميركية في دول المنطقة سنكون مضطرين لاستهدفها.

- بريطانيا وفرنسا عرقلتا صدور بيان عن مجلس الأمن يدين العدوان على قنصليتنا.

- عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان بشأن العدوان شجع نتنياهو على خرق القوانين.