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إيران إسرائيل - تعبيرية خاص العربية نت
إيران إسرائيل - تعبيرية خاص العربية نت
الشرق الأوسط

قبيل الضربة الليلية على إسرائيل.. الكشف عن رسائل غير مباشرة بين طهران وواشنطن

دبلوماسي تركي أكد إن إيران أبلغت أميركا مسبقا بالضربة عبر تركيا، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت على دراية بتوقيت الضربة الإيرانية عبر تلك الاتصالات

رويترز
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بعد ساعات قليلة من الهجوم الإيراني على إسرائيل، كشف مصدر دبلوماسي تركي، سر مكالمة بين طهران وواشنطن، عبر أنقرة، قبل الضربة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال المصدر، إن إيران أبلغت أميركا مسبقا بالضربة عبر تركيا، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت على دراية بتوقيت الضربة الإيرانية عبر تلك الاتصالات.

وقال المصدر في تصريحاته، إن إيران أبلغت تركيا مسبقا بعمليتها المخطط لها ضد إسرائيل، وهو ما يفسر الإجراءات التي تم اتخاذها قبيل الضربة من قبل عدة دول أغلقت مجالها الجوي بينها الأردن وإسرائيل ولبنان.

وأضاف أن الجانب التركي أعلم الجانب الأميركي بفحوى الرسالة الإيرانية، حيث نقل الجانب الأميركي عبر تركيا لإيران أن عملياتها يجب أن تكون ضمن حدود معينة.

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رد على هجوم السفارة

وأكد أن إيران أبلغت أميركا أن عمليتها هي مجرد رد فقط على هجوم السفارة ولن يتجاوز نطاقها ذلك.

وفي وقت سابق الأحد، أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني في مكالمة هاتفية بأن تركيا لا تريد المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة بعد الهجوم على إسرائيل.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أخبر فيدان بأن "العملية الانتقامية" ضد إسرائيل انتهت، مضيفا أن إيران لن تشن عملية جديدة ما لم تتعرض للهجوم.

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