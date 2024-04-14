من قلب إيران.. الحرس الثوري يؤكد الرد على إسرائيل

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بعدما بدأ الرد الإيراني فجر الأحد، على قصف قنصلية طهران في دمشق مطلع أبريل الحالي، حين أعلنت إسرائيل أن وابلاً من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وأن أنظمة الدفاع تأهبت لإسقاطها مطالبة السكان بالاحتماء، أكدت إيران الأمر فعلاً.

مسيرات وصواريخ من قلب إيران

فقد أكد الحرس الثوري الإيراني إطلاق عدد كبير من المسيرات باتجاه إسرائيل.

وفي بيان جديد، أعلن أن رده على أفعال إسرائيل بدأ اليوم، عبر قصف بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، انطلق من قلب الأراضي الإيرانية.

وأضاف أن هذا الهجوم جاء رداً على ما فعلته إسرائيل من استهداف القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق والذي راح ضحيته عسكريين إيرانيين.

كذلك أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن الحرس الثوري، أن هجوم اليوم الذي أطلق عليه اسم عملية "الوعد الحق"، هو جزء من العقاب على الأفعال الإسرائيلية.

وأطلقت إيران عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل، وسط توقعات من أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.

هجوم بمسيرات

يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن السبت، أن هجوم إيران بمسيرات على إسرائيل سيستغرق على الأرجح ساعات عدة، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "الأرجح أن يستغرق هذا الهجوم بضع ساعات"، مضيفة أن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه في وجه هذه التهديدات الايرانية"، وفق فرانس برس.

في حين أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي وتعليق حركة الملاحة الجوية.

وقال وزير النقل رزاق السعداوي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إنه "تم إغلاق المجال الجوي العراقي وتوقفت الحركة الجوّية".

يشار إلى أن تبادل التهديد والوعيد بين إسرائيل وإيران كان بدأ منذ أشهر، واشتد عقب استهداف تل أبيب لقنصلية طهران في دمشق بداية الشهر الجاري.

وكانت طهران توعدت بالاقتصاص من إسرائيل بعد ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى سقوط 16 قتيلا بينهم جنرالان في الحرس الثوري، مطلع أبريل الحالي.

ومنذ ذلك الحين، وُضعت إسرائيل في حالة تأهب قصوى وأعلنت الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

فيما أكدت الإدارة الأميركية أنها تتوقع رداً إيرانياً قريباً وأكيداً، إلى أن أعلن عنه اليوم.