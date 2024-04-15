ألمانيا تستدعي السفير الإيراني رداً على خطوة مماثلة من طهران

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استدعت ألمانيا الاثنين السفير الإيراني لديها بعد يوم على استدعاء طهران سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على خلفية موقف دولهم من الهجوم الذي شنته إيران بمسيرات وصواريخ على إسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحافي روتيني "يمكنني أن أبلغكم باستدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية هذا الصباح وبأن المحادثات تجري في الوقت الراهن".

هذا ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين إسرائيل إلى "المساهمة في خفض التصعيد" في الشرق الأوسط بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على نهاية الأسبوع، ردّا على قصف قنصليتها في دمشق هذا الشهر.

وقال شولتس في تصريح صحافي خلال زيارة يقوم بها للصين إن "الطريقة التي تمكنت من خلالها إسرائيل بالتعاون مع شركائها الدوليين.. من صدّ هذا الهجوم، مثيرة للإعجاب فعلاً"، معتبراً ذلك "نجاحاً لا يجب التفريط به، ومن هنا فإن نصيحتنا (لها) هي المساهمة في خفض التصعيد".

وأضاف المستشار الذي بدأ الأحد زيارة للصين تستمر ثلاثة أيام "دعوتنا واضحة جداً: يجب على إيران أن توقف هذا العدوان"، محذراً طهران من شن أي هجوم آخر على إسرائيل.