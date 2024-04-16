عبد اللهيان: كان باستطاعة إيران تنفيذ عملية أوسع ضد إسرائيل

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نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، يوم الاثنين، عن وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان قوله، إن بلاده كانت تستطيع تنفيذ عملية أوسع ضد إسرائيل. وأضاف في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إيران لم تستهدف سوى المواقع العسكرية التي نفذت الهجوم ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال عبداللهيان إن "أمن المنطقة مهم جداً بالنسبة لنا"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

ستكون سرعة ردنا خلال ثوانٍ

وفي السياق، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إلى هجوم بلاده الصاروخي على إسرائيل، وقال: "إذا ارتكب العدو خطأً آخر، فليعلم أنه لن يكون أمامه 12 يومًا، وستكون سرعة ردنا خلال ثوانٍ".

وشنت إيران، مساء (السبت) الماضي، أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في "الحرس الثوري" في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.