الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على إيران.. مسودة تكشف

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بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على ضرب قنصلية طهران في دمشق، كشفت مسودة مشروع بيان القمة الأوروبية، إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات المتصلة بمسيرات وصواريخ طهران.

وحصلت "العربية/الحدث" على مسودة مشروع بيان القمة الأوروبية والتي أدانت بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية إيران ووكلائها إلى وقف هجماتها

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كما يدعو كل الأطراف بالشرق الأوسط إلى ضبط النفس.

توسيع العقوبات

وكان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أمس الثلاثاء أنّ الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته المفروضة على إيران بعد الهجوم الذي شنّته على إسرائيل ليل السبت-الأحد.

وقال بوريل إثر اجتماع طارئ عبر الفيديو ضم وزراء خارجية دول الاتحاد، "تقضي الفكرة بتوسيع نظام (العقوبات) الموجود في ما يتصل بالمسيّرات الإيرانية".

كما أشار المسؤول الأوروبي إلى أن جميع وزراء خارجية دول التكتل الـ27 "نددوا بشدة بالهجوم الإيراني" على إسرائيل، مع تشديده في الوقت نفسه على ضرورة تجنب "تصعيد" إقليمي.

وأطلقت إيران فجر الأحد مئات المسيرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/إبريل والذي نسبته إلى إسرائيل وأسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.

يشار إلى أنه في تموز/يوليو 2023 فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على خلفية الدعم العسكري الذي توفره إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ومنع خصوصا تصدير مكونات تستخدم في صنع المسيرات من دوله إلى إيران.

وتؤيد فرنسا وألمانيا توسيع هذه العقوبات لتشمل أنواعا أخرى من الأسلحة مثل الصواريخ، علما أن الاتحاد الأوروبي لا يملك إلى الآن أي دليل على استخدام صواريخ إيرانية في قصف المدن والبنى التحتية الأوكرانية.

ويمكن أيضا أن يشمل نظام العقوبات حلفاء طهران في الشرق الأوسط، مثل حزب الله اللبناني أو المتمردين الحوثيين في اليمن، بحسب ما أوضح بوريل.