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FILE - This Sept. 1, 2014 file photo, shows a nuclear research reactor at the headquarters of the Atomic Energy Organization of Iran, which went online with American help in 1967 - before Iran's 1979 Islamic Revolution strained ties between the two countries, in Tehran, Iran has converted a fraction of its stockpile of highly enriched uranium into material that can detect cancers and other diseases. That's according to the United Nations’ nuclear watchdog and an Iranian media report on Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Vahid Salemi, File)
منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
الشرق الأوسط

الحرس الثوري: إذا هاجمت إسرائيل مواقعنا النووية سنرد بالمثل

قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران "قد تراجع عقيدتها النووية" في ظل التهديدات

العربية.نت
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نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الخميس إن إيران قد تراجع "عقيدتها النووية" في ظل التهديدات إسرائيلية، ما أثار مخاوف بشأن برنامج طهران النووي الذي تقول دائما إنه مخصص للأغراض السلمية فقط.

وأفادت الوكالة نقلا عن أحمد حق طلب القائد المسؤول عن الأمن النووي قوله "مراجعة عقيدتنا وسياساتنا النووية وكذلك الاعتبارات المعلن عنها سابقا أمر ممكن تماما".

وللزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي القول الفصل في برنامج طهران النووي الذي يشتبه الغرب في أن إيران ستستخدمه في أغراض عسكرية. وقال خامنئي في مناسبات عديدة إن طهران لم تسع قط إلى صنع أو استخدام أسلحة نووية.

من جهته حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل اليوم الخميس من مهاجمة المنشآت النووية في بلاده، وقال إنها ستواجه ردا مماثلا إذا أقدمت على ذلك.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن القائد بالحرس الثوري قوله "مستعدون تماما لمواجهة أي هجوم إسرائيلي".

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كما أكد سلامي على أنه من الآن فصاعداً سترد إيران من أراضيها على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو أصولها أو مواطنيها في أي وقت وأي مكان.

وشنت إيران في مطلع الأسبوع الجاري أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في قصف يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي بأن إسرائيل قررت الرد "بشكل حاسم وواضح" على الهجوم الإيراني، لكنها أكدت على أن الرد سيكون بطريقة لا تؤدي لاشتعال المنطقة ودفعها إلى أتون حرب وسيكون مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة.

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