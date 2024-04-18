اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Iran's Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian speaks to members of Security Council during a meeting to address the situation in the Middle East, including the Palestinian question, at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., April 18, 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
الشرق الأوسط

إيران لمجلس الأمن: بحال انتهاك إسرائيل لسيادتنا لن نتردد بالرد

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن هجوم بلاده على إسرائيل كان محدوداً للغاية حيث ركز على قاعدتين عسكريتين استخدمتا في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس أمام مجلس الأمن إن الهجوم على إسرائيل كان ضرورياً وإن بلاده لم يكن أمامها خيار آخر بحسب وصفه.

واعتبر أن هجمات بلاده على إسرائيل "كانت دفاعاً مشروعاً وفقاً للقانون الدولي"، قائلاً إنه يجب على إسرائيل أن تجبر على عدم القيام بأي مغامرات عسكرية إضافية ضد مصالح بلاده.

وأضاف عبد اللهيان: "في حال انتهاك إسرائيل لسيادتنا لن نتردد في الرد".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن هجوم بلاده على إسرائيل كان محدوداً للغاية حيث ركز على قاعدتين عسكريتين استخدمتا في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

الحرس الثوري: إذا هاجمت إسرائيل مواقعنا النووية سنرد بالمثل إيران الشرق الأوسط الحرس الثوري: إذا هاجمت إسرائيل مواقعنا النووية سنرد بالمثل

وكانت وساءل إعلام إيرانية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيره من أن أي اعتداء من جانب إسرائيل على أراضي بلاده سيقابل "برد حازم يجعلها تندم"، حسب تعبيره.

وشنت إيران في مطلع الأسبوع الجاري أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في قصف يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي بأن إسرائيل قررت الرد "بشكل حاسم وواضح" على الهجوم الإيراني، لكنها أكدت على أن الرد سيكون بطريقة لا تؤدي لاشتعال المنطقة ودفعها إلى أتون حرب وسيكون مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط