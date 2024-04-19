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الشرق الأوسط

سلاح الجو الإسرائيلي يؤكد تنفيذ غارة على أصفهان

رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بعدة مطارات في إيران.. ومسؤول أميركي: إسرائيل ضربت موقعا داخل إيران

العربية.نت، وكالات
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أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، الجمعة، عودة الرحلات الجوية لطبيعتها إلى مطار مهرآباد في طهران، وذلك بعد ساعات قليلة من تعليق إيران الرحلات الجوية فوق عدة مدن، بما في ذلك مدينة أصفهان بوسط البلاد، والتي ذكرت تقارير في وقت سابق أن دوي انفجارات سُمع بالقرب من مطارها.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن منظمة الطيران المدني الإيرانية الإفادة برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بعدة مطارات.

وفي وقت سابق، قال مراسل "العربية" و"الحدث" إن سلاح الجو الإسرائيلي أكد تنفيذ غارة على أصفهان، فيما ذكر "برس تي في" الإيراني أن الوضع في أصفهان بإيران طبيعي، ولم يحدث أي انفجار على الأرض.

وقبلها، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية، اليوم الجمعة، الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

وفعّلت إيران دفاعها الجوي بعد تقارير عن وقوع انفجارات، فيما ذكر إعلام محلي أن المضادات الجوية أسقطت أجساما طائرة في عدة مناطق إيرانية.

ونقلت قناة العالم عن متحدث باسم المنظمة الفضائية الإيرانية إعلانه عن إسقاط الدفاعات الجوية عددا من الأجسام الصغيرة. وأضاف أنها تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غربي المدينة.

ضرب موقع داخل إيران

وكانت قناة "أيه بي سي نيوز" abc news الإخبارية نقلت تأكيدات مسؤول أميركي لم تسمّه بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا داخل إيران. وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضا.

ووفقًا لمسؤولين أميركيين، تم ضرب هدف واحد فقط في إيران.

وقال كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي إن إسرائيل تمتلك القدرة على شن ضربات ضد أهداف داخل إيران من دون دخول المجال الجوي الإيراني من الطائرات، وذلك من فوق المجالين الجويين السوري والعراقي.

ونقلت "إيران إنترناشيونال" عن وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان وسط إيران. وتحدث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية عن سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان.

بدورها قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر سماع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غربي أصفهان.

انفجارات بالعراق

وفي العراق، ذكرت قناة العهد العراقية، اليوم الجمعة، أن دوي انفجار لم تعرف أسبابه سُمع في ناحية الإمام بمحافظة بابل جنوب البلاد، تزامنا مع انفجارات هزت أصفهان.

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وتحدث مراسل "العربية" و"الحدث" عن تحليق الطيران الحربي في أجواء غرب وجنوب العراق. وأكد مصدر أمني عراقي للعربية أنه لا يوجد أي قصف يستهدف الأراضي العراقية.

وأطلقت إيران مطلع الأسبوع مئات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل رداً على ضربة يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت مجمع سفارة الجمهورية الإسلامية في سوريا.

وتم إسقاط معظم المسيرات والصواريخ قبل وصولها إلى إسرائيل.

وأبلغت إيران مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، بأنه "يتعين إلزام إسرائيل بالتوقف عن أي مغامرات عسكرية أخرى ضد مصالحنا".

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