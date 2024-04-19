إيران: لم نتعرض لأي هجوم صاروخي.. أسقطنا مُسيّرات ولا أضرار كبيرة
مسؤول إيراني لرويترز: الانفجار الذي سُمع في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.. و3 مسؤولين إيرانيين يؤكدون لـ"نيويورك تايمز" تعرض قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة أصفهان لهجوم
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أعلنت إيران، الجمعة، أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه "ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد. وقال تلفزيون العالم إنه "لم يحصل أي هجوم صاروخي خارجي على إيران".
وكانت إسرائيل قد توعّدت بالردّ بعد شنّ إيران الأسبوع الماضي هجوما بمئات الصواريخ والمُسيّرات على الدولة العبريّة التي اعتُرضت غالبيّتها.
وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة، حسين داليريان، عبر منصّة "إكس" إنّ مُسيّرات عدّة "أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا".
التلفزيون الإيراني: تم رصد 3 مسيرات في سماء #أصفهان وتفعيل منظومة الدفاع الجوي وتدميرها#إيران#العربية pic.twitter.com/62P6rn6ecr— العربية (@AlArabiya) April 19, 2024
ووسط تضارب الأنباء والتصريحات، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن الانفجار الذي سُمع في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.
وفيما أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لـ"نيويورك تايمز" New York Times تعرض قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة أصفهان لهجوم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا" بعدم وقوع "أضرار كبيرة" في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان (وسط) فجر الجمعة.
وقالت الوكالة: "التقارير تُشير إلى عدم وجود أضرار بالغة أو انفجارات كبيرة ناجمة عن تأثير أيّ تهديد جوّي".
من جهتها، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "ثلاثة انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت اليوم إن البلاد تعرضت لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرجلات الجوية.
إعلام إيراني: الأنباء عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني غير صحيحة#أصفهان#إيران#العربية pic.twitter.com/jeegrj6Zwp— العربية (@AlArabiya) April 19, 2024
يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.
ولم يصدر أي تأكيد عن مسؤولين إسرائيليين، لكن وسائل إعلام أميركية نقلت عن مسؤول أميركي لم تسمّه القول إن إسرائيل ضربت موقعا داخل إيران.
وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضا.
ونسبت شبكة "سي إن إن" CNN لمسؤول أميركي أيضا تأكيد شن إسرائيل ضربة داخل إيران، لكنه أشار إلى أنها لم تستهدف موقعا نوويا.
مدير مكتب #العربية في #فلسطين زياد حلبي: ما حدث لن يخرج عن قواعد الاشتباك بين #إيران و #إسرائيل على الرغم من استهداف العمق الإيراني#أصفهان#العربية pic.twitter.com/y2khy9EHp7— العربية (@AlArabiya) April 19, 2024
وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية سلامة المنشآت النووية في أصفهان، وقالت إنها "آمنة بالكامل".
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" NBC News عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة على إيران. لكن المصدر أكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة.
وأعلن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومناطق أخرى، اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه.
ونشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.
رويترز عن مسؤولين: #إسرائيل أخبرت #أميركا بالهجوم قبل تنفيذه #إيران#أصفهان#العربية pic.twitter.com/VxgeCcBrmH— العربية (@AlArabiya) April 19, 2024
لكن قناة العالم أفادت بأنه لم تقع أي انفجارات على الأرض في أصفهان، وذكرت أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غربي المدينة.
ونسبت وكالة مهر الإيرانية لمدير العلاقات العامة للملاحة الجوية الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.
في السياق نفسه، قالت قناة العالم إن أصوات الانفجارات في تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة.
وأفادت القناة بأن الدفاعات الجوية في مدينة تبريز قد تم تفعيلها.
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