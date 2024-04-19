بصورة "صاروخ".. ماسك يعلق على الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران

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علق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، على الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران بتغريدة وصورة قائلا إن الصواريخ يجب أن توجه للفضاء وليس لقصف الدول بعضها لبعض.

وغرد إيلون ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نرسل الصواريخ نحو بعضنا بعضا، بل إلى النجوم".

We should send rockets not at each other, but rather to the stars pic.twitter.com/h4apedUrsU — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024

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وجاءت تغريدة الملياردير الأميركي بعد ساعات من الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران، وقالت تقارير إسرائيلية إنها استهدفت قاعدة أو اثنتين من القواعد العسكرية الإيرانية.

ووفقاً لهذه التقارير، فقد تم من قبل إدراج أحد الأماكن المستهدفة في أصفهان على أنه "مركز القوات الجوية للجيش الإيراني".

وسُمعت أصوات انفجارات في قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غرب أصفهان، في صباح يوم الجمعة، 19 أبريل، وفق موقع قناة "إيران إنترناشيونال".

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء عن مصادر إخبارية، بسماع ثلاثة انفجارات قرب قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غربي أصفهان، وتم تفعيل الدفاعات الجوية ردًا على جسم يعتقد أنه طائرة صغيرة.

وفاقم الهجوم الإيراني المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.