بعد استهداف إسرائيل محيط موقع نووي بأصفهان.. هل نجت إيران من كارثة؟

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في وقت قال فيه مصدر إسرائيلي إنه تم استهداف قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وقوع أضرار بالمواقع النووية الإيرانية التي تعرّضت لهجوم بمسيّرات صغيرة إسرائيلية، مشددة على أن المنشآت النووية يجب ألا تكون هدفا على الإطلاق في النزاعات العسكرية.

ومع تأكيد إسرائيل تنفيذها غارة محدودة على أصفهان الإيرانية، قالت طهران إن منشآتها الحيوية وتحديدا النووية منها آمنة ولم تتعرض لأي ضرر.