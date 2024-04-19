بعد استهداف إسرائيل محيط موقع نووي بأصفهان.. هل نجت إيران من كارثة؟
مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية.. منشأة رئيسية تقع وسط إيران على أرض مساحتها 60 هكتاراً ويعمل بها 3 آلاف عالم
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
في وقت قال فيه مصدر إسرائيلي إنه تم استهداف قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وقوع أضرار بالمواقع النووية الإيرانية التي تعرّضت لهجوم بمسيّرات صغيرة إسرائيلية، مشددة على أن المنشآت النووية يجب ألا تكون هدفا على الإطلاق في النزاعات العسكرية.
ومع تأكيد إسرائيل تنفيذها غارة محدودة على أصفهان الإيرانية، قالت طهران إن منشآتها الحيوية وتحديدا النووية منها آمنة ولم تتعرض لأي ضرر.
فما هي تلك المنشأة النووية بأصفهان؟ وما أهميتها؟
مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية.. منشأة نووية رئيسية تقع وسط إيران على أرض مساحتها 60 هكتارا. يعد المركز جزءًا من البرنامج النووي الإيراني، وهو خاضع لإشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. كما يعتبر أكبر مجمع للأبحاث النووية في البلاد، ويضم حوالي 3 آلاف عالم. وفي هذه المنشأة التي تضم 60 وحدة إنتاجية، يتم معالجة اليورانيوم من بعد استخراجه من المنجم، عن طريق تنقيته من الشوائب لتحويله كيميائياً إلى غاز "سداسي فلورايد اليورانيوم" ومن ثم يتم تبريدُه وتنظيفه إلى أن يصبح صَلباً. هذا الناتج يسمى بالكعكة الصفراء. وتتم معالجته بغية تحضيره للتخصيب وتحويلهِ إلى مركبات أخرى لليورانيوم. وليس لتخصيب اليورانيوم بشكل مباشر. فلا يـعتبر من مهام هذه المنشأة. ويشتبه أن تكون المنشأة بأصفهان، وَفق موقع "مبادرة التهديد النووي" أن تكون مركزًا لبرنامج سري للأسلحة النووية الإيرانية. تشغل هذه المنشأة 3 مفاعـلات بحوث صغيرة، كما تدير منشأة للتحويل ومصنعاً لإنتاج الوقود والزركونيوم، مع احتوائها على مرافق ومختبرات أخرى، ومع خطط إيرانية لبناء مفاعلات لأبحاث نووية جديدة في الموقع بأصفهان.
مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية.. منشأة نووية رئيسية تقع وسط إيران على أرض مساحتها 60 هكتارا.
يعد المركز جزءًا من البرنامج النووي الإيراني، وهو خاضع لإشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
كما يعتبر أكبر مجمع للأبحاث النووية في البلاد، ويضم حوالي 3 آلاف عالم.
وفي هذه المنشأة التي تضم 60 وحدة إنتاجية، يتم معالجة اليورانيوم من بعد استخراجه من المنجم، عن طريق تنقيته من الشوائب لتحويله كيميائياً إلى غاز "سداسي فلورايد اليورانيوم" ومن ثم يتم تبريدُه وتنظيفه إلى أن يصبح صَلباً.
هذا الناتج يسمى بالكعكة الصفراء. وتتم معالجته بغية تحضيره للتخصيب وتحويلهِ إلى مركبات أخرى لليورانيوم. وليس لتخصيب اليورانيوم بشكل مباشر. فلا يـعتبر من مهام هذه المنشأة.
ويشتبه أن تكون المنشأة بأصفهان، وَفق موقع "مبادرة التهديد النووي" أن تكون مركزًا لبرنامج سري للأسلحة النووية الإيرانية.
تشغل هذه المنشأة 3 مفاعـلات بحوث صغيرة، كما تدير منشأة للتحويل ومصنعاً لإنتاج الوقود والزركونيوم، مع احتوائها على مرافق ومختبرات أخرى، ومع خطط إيرانية لبناء مفاعلات لأبحاث نووية جديدة في الموقع بأصفهان.
-
"نادي الرجال المعذبين".. تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد في مفاجأة الثانية صباحاًكتبت سويفت عبر إنستغرام أن "كل شيء مباح في الحب والشعر.. الألبوم الجديد "ذي ... ثقافة وفن
-
"آسف مرة أخرى".. بلايلي يعتذر مجدداً من أول حكم امرأة بالجزائرمد يده نحو الحكم ليحاول منعها من منحه بطاقة صفراء الجزائر
-
بصورة "صاروخ".. ماسك يعلق على الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيرانجاءت تغريدة الملياردير الأميركي بعد ساعات من الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران إيران