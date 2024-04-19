بعد عقود من حروب الظل.. إيران وإسرائيل تخوضان مواجهة معلنة

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قالت مصادر إن إسرائيل شنت ضربة على الأراضي الإيرانية، اليوم الجمعة، في أحدث حلقة من سلسلة الاحتكاكات المباشرة بين الخصمين الإقليميين اللدودين اللذين خرجت مواجهات الظل المستمرة بينهما منذ فترة طويلة إلى العلن.

وسبق أن توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد على إطلاق إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في 13 أبريل. وجاء الهجوم الذي شنته طهران، وهو أول هجوم لها على الإطلاق على إسرائيل، ردا على ضربة جوية يشتبه في أنها إسرائيلية على مجمع سفارة طهران في دمشق في الأول من أبريل.

وهذه المواجهات جزء من تصعيد أوسع منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي، لكن العداء بين الجانبين يضرب بجذوره لعقود من الزمن وامتد عبر تاريخ من حروب الظل والهجمات السرية من البر والبحر والجو وعبر الفضاء الإلكتروني.

المختص في شؤون ايران وآسيا الوسطى بشبكة #العربية للأخبار مسعود الفك : تضارب في الإعلام الرسمي الإيراني بشأن الهجوم الإسرائيلي pic.twitter.com/SHaXHxTIO7 — العربية (@AlArabiya) April 19, 2024