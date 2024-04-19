إسرائيل ضربت إيران وأميركا لم تشارك.. مسؤول يؤكد
المسؤول أكد أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة على إيران
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نقلت قناة "أيه بي سي نيوز" في وقت مبكر، اليوم الجمعة، عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران، ردًّا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.
رويترز عن مسؤولين: #إسرائيل أخبرت #أميركا بالهجوم قبل تنفيذه #إيران#أصفهان#العربية pic.twitter.com/VxgeCcBrmH— العربية (@AlArabiya) April 19, 2024
وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة على إيران، لكن واشنطن لم تشارك في الضربة.
ويأتي هذا التصريح في وقت أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر الجمعة، بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.
مصدر مطلع لرويترز: لم يكن هناك إخطار مسبق للولايات المتحدة من الإسرائيليين قبل تنفيذ ضربة #أصفهان#إيران #العربية pic.twitter.com/vIr1Hbu5G6— العربية (@AlArabiya) April 19, 2024
وفي الوقت الذي لم يعلق فيه الجيش الإسرائيلي على الانفجارات رسمياً قائلاً "لا تعليق حالياً"، قال مسؤولان عسكريان إسرائيليان لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الجيش الإسرائيلي ضرب إيران في وقت مبكر اليوم الجمعة.
وفي وقت مبكر اليوم، نقلت "إيران إنترناشيونال" عن وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان وسط إيران، وتحدث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية عن سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان.
بدورها قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن مصادر سماع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غربي أصفهان.
هذا وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة، الجمعة، بأنّ المنشآت النوويّة الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما"، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة".
يذكر أنه سبق لإسرائيل أن أعلنت نيّتها الردّ على هجوم إيران ضدّ أراضيها.
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