اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
إيران إسرائيل أميركا نووي تعبيرية
تعبيرية
الشرق الأوسط

إسرائيل ضربت إيران وأميركا لم تشارك.. مسؤول يؤكد

المسؤول أكد أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة على إيران

العربية.نت، فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

نقلت قناة "أيه بي سي نيوز" في وقت مبكر، اليوم الجمعة، عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران، ردًّا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة على إيران، لكن واشنطن لم تشارك في الضربة.

ويأتي هذا التصريح في وقت أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر الجمعة، بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.

وفي الوقت الذي لم يعلق فيه الجيش الإسرائيلي على الانفجارات رسمياً قائلاً "لا تعليق حالياً"، قال مسؤولان عسكريان إسرائيليان لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الجيش الإسرائيلي ضرب إيران في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وفي وقت مبكر اليوم، نقلت "إيران إنترناشيونال" عن وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان وسط إيران، وتحدث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية عن سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان.

بدورها قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن مصادر سماع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غربي أصفهان.

هذا وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة، الجمعة، بأنّ المنشآت النوويّة الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما"، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.

بعد الضربة الإسرائيلية.. تلفزيون إيران: المنشآت النووية لم تتعرض لأي ضرر إيران الشرق الأوسط بعد الضربة الإسرائيلية.. تلفزيون إيران: المنشآت النووية لم تتعرض لأي ضرر

ونقلت الوكالة عن "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة".

يذكر أنه سبق لإسرائيل أن أعلنت نيّتها الردّ على هجوم إيران ضدّ أراضيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط