فيديو وثق قبل وبعد الضربة الإسرائيلية على إيران

دقيقتان للقراءة

"ضربة دقيقة"، هذا ما أظهرته صور الأقمار الصناعية ومشاهد جديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف فجر الجمعة الماضي قاعدة جوية في أصفهان على بعد 340 كم جنوب طهران.

وبينت المشاهد الجديدة أن الضربة أصابت جزءًا مهمًا ومحددا من نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع إس-300.

#BREAKING exclusive: before and after the alleged Israeli attack on Iranian air defense system isfahan pic.twitter.com/DkUDN7yFxe — Fardad Farahzad | فرداد فرحزاد (@FardadFarahzad) April 20, 2024

كما أظهرت الصور أن الهجوم الدقيق على "القاعدة الجوية الثامنة" أدى إلى إتلاف أو تدمير رادار "الغطاء المتحرك" الذي يستخدم في أنظمة إس-300 لتتبع الأهداف القادمة، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز

وفي السياق، أوضح محلل الصور السابق في الحكومة الأميركية، كريس بيجرز، أن الرادار عادة ما يكون محاطًا بعدة مركبات، بما في ذلك أربع شاحنات تحمل صواريخ. وأضاف قائلا إنه قبل الضربة، كانت تلك الصواريخ متموضعة بجوار الرادار، لكن بعد الغارة نقلت من عين المكان ولم يبد عليها أي ضرر واضح.

في حين لم يتضح سبب نقل الصواريخ، إلا أن ظهورها سليمة يشي بأن الهجوم كان له هدف دقيق للغاية، وفق ما أوضح لبيغرز.

مناطق لم تتضرر

إلى ذلك، بينت الصور أن مناطق أخرى من القاعدة الجوية والمطار المجاور لم تتضرر، رغم وجود العديد من المواقع الحساسة القريبة.

ما يعني أن إسرائيل اختارت الهدف المحدد والضيق، ألا وهو نظام الدفاع الجوي.

وكانت إيران حصلت على أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-300 لردع الضربات الجوية الإسرائيلية وغيرها.

يذكر أن طهران كانت قللت من هذا الهجوم في تصريحات سابقة لمسؤوليها، نافية تعرضها لصواريخ أو غارات إسرائيلية، مكتفية بالقول إنها أسقطت بضع طائرات مسيرة.

"لعبة أطفال"

فيما قارن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الهجوم بلعبة أطفال، مؤكداً أنّه لن يكون هناك ردّ إيراني انتقامي ما لم يتمّ استهداف "مصالح" البلاد.

بينما أكد مسؤولون أميركيون أن إسرائيل شنّت تلك الضربة على رداً على الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي استهدفها في 13 نيسان/أبريل بأكثر من 300 صاروخ ومسيرة، رداً أيضا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الحالي.

في حين سارع المجتمع الدولي إلى الدعوة للهدوء في أعقاب الهجوم، بظلّ المخاوف من التوترات المتصاعدة على خلفية الحرب في قطاع غزة التي بدأت قبل أكثر من ستة أشهر.