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Iranian President Ebrahim Raisi waves to the crowd during the funeral ceremony of the victims of Wednesday's bomb explosion in the city of Kerman about 510 miles (820 kms) southeast of the capital Tehran, Iran, Friday, Jan. 5, 2024. Iran on Friday mourned those slain in an Islamic State group-claimed suicide bombing targeting a commemoration for a general slain in a U.S. drone strike in 2020, as the death toll in the attack rose to at least 89. (AP Photo/Vahid Salemi)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
إيران و رئيسي

الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل من باكستان: إذا هاجمتنا ستتغير الظروف تماما

وأضاف رئيسي: "لن يتبقى شيء من الكيان الإسرائيلي إذا هاجم الأراضي الإيرانية"

العربية.نت - وكالات
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، خلال زيارته باكستان، إنه إذا هاجمت إسرائيل الأراضي الإيرانية فإن "الظروف" ستتغير تماماً.

وأضاف رئيسي: "لن يتبقى شيء من الكيان الإسرائيلي إذا هاجم الأراضي الإيرانية".

ووقعت انفجارات في مدينة أصفهان، صباح الجمعة، فيما وصفته مصادر أميركية بأنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران شككت في الواقعة، وأشارت إلى أنها لا تعتزم الانتقام.

ويجري الرئيس الإيراني، محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال زيارته العاصمة الباكستانية إسلام آباد لتعزيز التعاون التجاري والدبلوماسي بين البلدين، وفق بيانات رسمية.

وتشمل الزيارة العاصمة إسلام آباد ومدينة لاهور شرق البلاد، وكراتشي في الجنوب، على أن ينتقل رئيسي من باكستان إلى سريلانكا الأربعاء المقبل.

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وتأتي زيارة رئيسي إلى إسلام آباد بعد توتر وضربات متبادلة عبر الحدود في يناير الماضي، على خلفية عمليات نفذتها جماعات مسلحة في المناطق الحدودية مع باكستان.

ففي ديسمبر الماضي، أعلنت جماعة "جيش العدل"، وهي جماعة مناهضة لإيران داخل باكستان، مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزا للشرطة في منطقة راسك بإيران، مما أسفر عن مقتل 11 شرطيا إيرانيا.

وردا على ذلك الهجوم، قامت طهران بتنفيذ ضربات جوية وصاروخية في يناير/كانون الثاني الماضي، استهدفت مواقع تابعة لجماعة "جيش العدل" داخل الأراضي الباكستانية، معلنة أن الهدف كان "مجموعة إرهابية إيرانية".

وأثارت هذه الضربات التوتر بين إيران وباكستان، حيث قامت باكستان بعد أيام بتنفيذ ضربات جوية استهدفت ما وصفتها "بملاذات إرهابية" في مناطق قرب حدودها داخل الأراضي الإيرانية.

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