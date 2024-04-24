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FILE - Iranian President Ebrahim Raisi listens to Turkish President Recep Tayyip Erdogan, not in photo, during a joint news conference following their meeting at the Presidential palace in Ankara, Turkey, on Jan. 24, 2024. Raisi arrived in Islamabad on a three-day visit on Monday, April 22, 2024, during which he will discuss a range of issues with authorities in Pakistan's capital, officials said. (Mert Gokhan Koc/Dia Images via AP, File)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
إيران و رئيسي

إيران وباكستان تدعوان مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل

جاءت التصريحات التي تتهم إسرائيل "بالتصعيد البالغ في منطقة مشتعلة بالفعل" خلال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية يوم‭ ‬الأربعاء بعد زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي امتدت لثلاثة أيام

إسلام اباد - رويترز
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دعت إيران وباكستان، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل، وقالتا إنها استهدفت دول جوار ومنشآت دبلوماسية أجنبية "بشكل غير قانوني".

جاءت التصريحات التي تتهم إسرائيل "بالتصعيد البالغ في منطقة مشتعلة بالفعل"، خلال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، بعد زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، امتدت لثلاثة أيام، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى لاهور في زيارته الرسمية لباكستان، والتي استهدفت تعزيز العلاقات بين الدولتين، وزيادة حجم التجارة الثنائية.

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وحذَّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إسرائيل مجدداً من الهجوم على بلاده، قائلاً إن الوضع سيكون مختلفاً في حال حدوث ذلك. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رئيسي قوله، خلال كلمة ألقاها أمام النخب العلمية والثقافية في جامعة جي.سي.يو بإقليم بنجاب في باكستان، اليوم الثلاثاء: "في حال قيام الكيان الصهيوني بأي عدوان جديد على الأراضي الإيرانية، فإن الوضع سيكون مختلفاً تماماً، ولا أحد يعلم ما إذا كان سيبقى شيء من هذا الكيان".

وفي وقت سابق هذا الشهر، شنت إيران أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المُسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في "الحرس الثوري" في هجوم يُعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية بدمشق. ويوم الجمعة الماضي، دوَّت انفجارات في مدينة أصفهان بوسط إيران، قال القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من "الأجسام الطائرة". وكان الهجوم إسرائيلياً، على ما يبدو؛ رداً على هجوم طهران على إسرائيل.

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