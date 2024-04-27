بعد عقوبات من 3 دول والاتحاد الأوروبي.. طهران: فرصة للاعتماد على الذات

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ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي على القوات المسلحة الإيرانية.

"فرصة للاكتفاء الذاتي"

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن كنعاني قوله إن "القدرات العسكرية للجمهورية الإيرانية تتناسب مع احتياجاتها في توفير الأمن والمصالح الوطنية وحماية السيادة ووحدة الأراضي والدفاع المشروع والردع ضد أي تهديدات وعدوان خارجي".

وأضاف أن العقوبات أتاحت فرصة للاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في تعزيز وتطوير قدرات إيران الدفاعية والعسكرية.

"مزيد من العقوبات"

جاء ذلك بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على مسؤولي النظام الإيراني "المتورطين في انتهاكات" حقوق الإنسان، بما في ذلك قيادات من الحرس الثوري.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان فرض عقوبات على 16 كيانا و8 أشخاص، بالإضافة إلى "تحديد خمس سفن وطائرة لإدانتها ببيع طائرات مسيرة، دعما لوزارة الدفاع الإيرانية والتجارة غير المشروعة".

في ذات السياق، دان البرلمان الأوروبي هجوم إيران على إسرائيل، داعيا لفرض مزيد من العقوبات على طهران.

الهجوم على إسرائيل

وكانت إيران أطلقت أكثر من 350 طائرة مسيّرة وصاروخا في اتجاه إسرائيل ليل 13-14 أبريل/نيسان الجاري. واعترضت إسرائيل معظم الصواريخ والمسيّرات.

جاء الهجوم ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان الجاري، مما أسفر عن مقتل 7 عناصر في الحرس الثوري الإيراني بينهم قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان.