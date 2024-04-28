حظر "الحشاشين" في إيران.. بسبب "إيحائه" بأنها "مصدر الإرهاب"

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أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الأحد، أن السلطات في إيران منعت بث المسلسل التلفزيوني المصري "الحشاشين" الذي يصور حياة حسن الصباح.

وبحسب وكالة إرنا للأنباء، قال المدير العام لهيئة الإشراف على تنظيم الإعلام الصوتي والمصور في الفضاء الإلكتروني (ساترا)، مهدي سيفي، إن "رواية هذا المسلسل من تاريخ الإسلام تتضمن العديد من التشوهات، ويبدو أنه تم إنتاجه من خلال نهج سياسي متحيز".

ومن دون تقديم المزيد من التفاصيل حول محتوى هذا المسلسل، قال إنه "لذلك، وبحسب قرار ساترا لم يتم الموافقة على بث مسلسل الحشاشين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في إيران".

وتدور أحداث مسلسل "الحشاشين" المكون من 30 حلقة حول حسن الصباح وجماعته، وهم طائفة من الشيعة الإسماعيلية في القرن الخامس القمري استقرت في الحصون الجبلية في شمال وغرب إيران وكانت معروفة بتنفيذ اغتيالات سياسية عنيفة.





بقايا قلعة ألموت بالقرب من مدينة قزوين شمال إيران قلعة ألموت بالقرب من مدينة قزوين صورة خيالية لقلعة ألموت حسب وكالة أنباء المراسلين الشباب الإيرانية

وقد رويت العديد من القصص عن حسن الصباح على مر القرون، وتعد بقايا قلعة ألموت، التي كانت المكان الرئيسي لهذه الجماعة، أحد المواقع السياحية بالقرب من مدينة قزوين في شمال إيران اليوم.

وتم بث مسلسل "الحشاشين" في مصر منذ بداية شهر رمضان، وقد اكتسب شعبية بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال عضو مجلس إدارة "ساترا" أُميد علي مسعودي، لوكالة "إرنا" للأنباء اليوم الأحد، إن "مسلسل الحشاشين تم إنتاجه بميزانية قدرها 12 مليون دولار، ويعتبر من أغلى المسلسلات في تاريخ الدول العربية".

وأضاف أنه من وجهة نظره فإن "أحد أهداف مسلسل الحشاشين كان ربط الإرهاب وبداية الإرهاب بالإيرانيين"، والدليل على هذه النظرية هو أنه في هذا المسلسل تم تحديد مدن الري وقم وأصفهان الإيرانية على أنها منشأ الإرهابيين.