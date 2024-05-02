القضاء الإيراني ينفي تقريراً عن "اغتصاب وقتل" فتاة محتجة

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نفت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية تقريرا لقناة بي بي سي حول قتل واغتصاب الشابة "نكا شاكرمي" خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في عام 2022.

وذكرت ميزان الخميس 2 مايو/أيار، أن تقرير القسم الفارسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول مقتل نكا شاكرمي مشوب بـ "تناقضات"، وأضافت أن بي بي سي "لم تهتم بأبسط مبادئ التقارير الوثائقية التي تستند إلى مصادر وإثباتات من شأنها توفير إمكانية التحقق من صحة التقرير ومصداقيته".

وكانت بي بي سي العالمية بثت في 29 أبريل/نيسان وثائقيا تضمن "وثيقة سرية للغاية" من داخل إيران، تكشف أن "نكا شاكرمي" تعرضت "للاغتصاب الجنسي والقتل" بعد اعتقالها من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وبحسب بي بي سي، "فإن الوثيقة هي عبارة عن ملخص لمحضر وتقرير يتعلق بقضية نكا شاكرمي كتب من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويتضمن أسماء قتلة شاكرمي وكبار القادة الذين حاولوا إخفاء الحقيقة.

وأثار نشر هذا التقرير الاعلامي ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي وصفه مؤيدو الحكومة الإيرانية بأنه "كاذب" و"مزيف" وشككوا في صحته، اعتبره المعارضون دليلا على "كذب الحكومة" وارتكاب "الجرائم" بحق المتظاهرين على حد قولهم.

وبدورها نفت وكالة "ميزان" الحكومية للأنباء، الخميس، من خلال نشر صور، قالت إنها تعود لجثة نكا شاكرمي وصور لبعض وثائق الطب الشرعي، نفت تعرض هذه المتظاهرة لاعتداء جنسي وقتل على يد قوات الأمن الإيرانية، وأكدت كالسابق بأن هذه الفتاة الشابة توفت بعد سقوطها من مكان مرتفع.

ولم تقدم الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية المزيد من التوضيح حول الوثائق التي نشرتها قناة بي بي سي العالمية في فيلمها الوثائقي حول تقارير رجال الأمن بهذا الخصوص.

ولقيت نكا شاكرمي وعشرات الآخرين حتفهم خلال الاحتجاجات التي عمت إيران على خلفية مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" في مخفر لشرطة الآداب في طهران ودفنت شاكرمي في قرية بضاحية مسقط رأسها خرم آباد عاصمة محافظة لورستان غربي إيران.