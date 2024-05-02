إيران تفرض عقوبات على وزير الدفاع البريطاني ومؤسسات وأفراد أميركيين
طهران تفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الأميركية، بما في ذلك مؤسسات "لوكهيد مارتن" و"شيفرون" و"جنرال دايناميكس"، لدعم إجراءات إسرائيل في قطاع غزة
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن إيران فرضت عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الأميركية، بما في ذلك مؤسسات "لوكهيد مارتن" و"شيفرون" و"جنرال دايناميكس"، لدعم إجراءات إسرائيل في قطاع غزة.
وجاء في بيان للوزارة نُشر في قناتها على "تليغرام": "تفرض وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية.. عقوبات على الأفراد والمؤسسات التالية بسبب دعمهم وتمويلهم لأعمال النظام الإسرائيلي، وتمجيد ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص، سكان قطاع غزة"، وأدرجت 5 شركات و7 أفراد على قائمة العقوبات.
كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران فرضت عقوبات على وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، وكبار المسؤولين في القوات المسلحة البريطانية، والقاعدة العسكرية البريطانية "أكروتيري" في قبرص، بالإضافة إلى ثلاث شركات لدعم الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان للوزارة نُشر بقناتها على "تليغرام" أن فرض العقوبات تم "بسبب الدعم المتعمد لإجراءات النظام الإسرائيلي، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، والتحريض على الحرب، واستخدام الأسلحة الثقيلة وأنواع القذائف المحظورة ضد السكان المدنيين، وتشريد الشعب الفلسطيني، وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة".
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