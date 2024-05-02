"قدر وعماد وخيبر".. إيران تحدد الصواريخ المستخدمة بهجومها على إسرائيل

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أفاد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء علي بلالي، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" CNN الأميركية، بأنّ طهران استخدمت صواريخ "قدر" و"عماد" و"خيبر" في هجومها الأخير على إسرائيل.

وأشار الجنرال الإيراني إلى أن دقة القذائف تبلغ أقل من 5 أمتار، ومدى الصواريخ "قدر" و"عماد" تصل إلى أكثر من 1600 كيلومتر، كما أنهما قادرين على حمل رؤوس حربية تزن 450-500 كلغ. وبالنسبة لصاروخ "خيبر" فتصل قدرته على حمل الرؤوس الحربية إلى حوالي 320 كلغ.

ونوّهت قناة "سي إن إن" الأميركية إلى أنّ الولايات المتّحدة تعتبر ترسانة الصواريخ الإيرانية هي الأكبر في الشرق الأوسط. ومن جهتها تؤكد طهران على أنّ برنامجها الصاروخي هو دفاعي بحت.

وقال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: "هناك إنجازات لم يعلن عنها بعد، نحن مستقلون من حيث الحفاظ على دفاعاتنا. وقد أحرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال وسنواصل تطويره".

ووفقا للجنرال بلالي استخدمت بلاده طائرة مسيرة من طراز "شاهد - 136" في الهجوم الأخير على إسرائيل.

وفي 13 أبريل، أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، واصفة الهجوم بالرد على "العديد من الجرائم.. بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق ومقتل عسكريين إيرانيين".

وبدورها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الهجمات على إسرائيل استهدفت منشآت عسكرية، في حين أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض 99% من القذائف الإيرانية، مبينا تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية لأضرار طفيفة.