ظاهرة غريبة.. فيديو: السماء تمطر أسماكاً في إيران
تداول رواد التواصل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل مدينة ياسوج غرب إيران
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في ظاهرة غريبة، شهدت مدينة ياسوج غرب إيران، اليوم السبت، تساقط أسماك من السماء، ضمن ما يطلق عليه العلماء ظاهرة "المطر السمكي".
وأظهر مقطع فيديو وثقه إيرانيون، وتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.
السماء تمطر أسماكاً.. ظاهرة غريبة تشهدها مدينة ياسوج الإيرانية بفعل الأعاصير القوية#العربية pic.twitter.com/erVSvJjE6S— العربية (@AlArabiya) May 4, 2024
ويعتقد أن الظاهرة ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددًا على الأرض.
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