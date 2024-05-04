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ظاهرة غريبة.. فيديو: السماء تمطر أسماكاً في إيران

تداول رواد التواصل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل مدينة ياسوج غرب إيران

العربية.نت
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في ظاهرة غريبة، شهدت مدينة ياسوج غرب إيران، اليوم السبت، تساقط أسماك من السماء، ضمن ما يطلق عليه العلماء ظاهرة "المطر السمكي".

وأظهر مقطع فيديو وثقه إيرانيون، وتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.

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ويعتقد أن الظاهرة ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددًا على الأرض.

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