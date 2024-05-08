حكم بالسجن 5 سنوات على المخرج الإيراني البارز محمد رسولوف
حُكم على روسلوف أيضا بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية صدور الحكم
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أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن 5 سنوات على المخرج الإيراني المعروف محمد رسولوف الذي سيشارك فيلمه الجديد في مسابقة مهرجان كان، بحسب ما اعلن محاميه الاربعاء.
وقال المحامي باباك باكنيا عبر منصة "إكس" إن المخرج الذي نال جوائز عدة في مهرجانات دولية، حُكم عليه أيضا بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية صدور الحكم.
وأضاف باكنيا أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات، 5 منها قابلة للتنفيذ، موضحا أنه تم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف الذي لم يحدد تاريخه
واعتقل محمد رسولوف (52 عاما) في تموز/يوليو 2022 لتشجيعه على تظاهرات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في أيار/مايو من العام نفسه في جنوب غرب ايران، ما اسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.
وبعد هذه المأساة، نشرت مجموعة من المخرجين الإيرانيين بقيادة رسولوف رسالة مفتوحة دعت فيها قوات الأمن الى "وضع السلاح جانبا" في مواجهة الاستياء الوطني من "الفساد" و"عدم أهلية" المسؤولين.
وأدرجت النسخة السابعة والسبعون لمهرجان كان التي تبدأ في 14 أيار/مايو في جنوب فرنسا، الفيلم الجديد لرسولوف "بذرة التين المقدس" ضمن قائمة اختياراتها.
وفاز رسولوف بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام "لا وجود للشيطان".
ووجهت إليه الدعوة من مهرجان كان في 2023 كعضو في لجنة التحكيم، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب قرار منعه من السفر.
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