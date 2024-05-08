اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
محمد رسولوف
محمد رسولوف
احتجاجات إيران

حكم بالسجن 5 سنوات على المخرج الإيراني البارز محمد رسولوف

حُكم على روسلوف أيضا بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية صدور الحكم

طهران - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن 5 سنوات على المخرج الإيراني المعروف محمد رسولوف الذي سيشارك فيلمه الجديد في مسابقة مهرجان كان، بحسب ما اعلن محاميه الاربعاء.

وقال المحامي باباك باكنيا عبر منصة "إكس" إن المخرج الذي نال جوائز عدة في مهرجانات دولية، حُكم عليه أيضا بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية صدور الحكم.

وأضاف باكنيا أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات، 5 منها قابلة للتنفيذ، موضحا أنه تم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف الذي لم يحدد تاريخه

واعتقل محمد رسولوف (52 عاما) في تموز/يوليو 2022 لتشجيعه على تظاهرات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في أيار/مايو من العام نفسه في جنوب غرب ايران، ما اسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وبعد هذه المأساة، نشرت مجموعة من المخرجين الإيرانيين بقيادة رسولوف رسالة مفتوحة دعت فيها قوات الأمن الى "وضع السلاح جانبا" في مواجهة الاستياء الوطني من "الفساد" و"عدم أهلية" المسؤولين.

مسابقة لأجمل أتان.. وسيد المسرح الفردي المغربي يقدم عرضه مع حمار! المغرب العربي المغرب مسابقة لأجمل أتان.. وسيد المسرح الفردي المغربي يقدم عرضه مع حمار!

وأدرجت النسخة السابعة والسبعون لمهرجان كان التي تبدأ في 14 أيار/مايو في جنوب فرنسا، الفيلم الجديد لرسولوف "بذرة التين المقدس" ضمن قائمة اختياراتها.

وفاز رسولوف بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام "لا وجود للشيطان".

ووجهت إليه الدعوة من مهرجان كان في 2023 كعضو في لجنة التحكيم، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب قرار منعه من السفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بعد قرار الحظر.. تيك توك تتحدى واشنطن وتلجأ للقضاء بعد قرار الحظر.. تيك توك تتحدى واشنطن وتلجأ للقضاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط