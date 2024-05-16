نيوزيلاندا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دعم روسيا عسكريا

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فرضت الحكومة النيوزيلاندية عقوبات على 28 فرداً و14 كيانا، بما في ذلك أشخاص من إيران، بسبب "دعمهم" العسكري لموسكو في الحرب مع أوكرانيا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية النيوزيلاندية، قال وزير خارجية البلاد، وينستون بيترز، يوم الخميس 16 مايو، في هذا السياق: "نيوزيلاندا تدين جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقدمون هذه المساعدة العسكرية".

وتم الإعلان عن أن هدف حزمة العقوبات النيوزيلاندية الجديدة هو أشخاص متورطون في نقل أسلحة كورية شمالية و"مساعدات عسكرية" إيرانية إلى روسيا.

وقال بيترز إن نقل الطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا سيساعد في "حرب موسكو غير الشرعية" في أوكرانيا.

في العامين الماضيين، فرضت نيوزيلاندا، في مناسبتين، عقوبات على عشرة أفراد و6 كيانات مرتبطة بإيران بتهمة المشاركة في تصنيع ونقل طائرات مسيرة إلى روسيا.

وسبق أن أعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلاندية السابقة نانايا ماهوتا في بيان: "إن عملية تصنيع طائرات مسيرة لفائدة روسيا وتزويدها بها تمثل تهديدا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وخلال العامين الماضيين، نفت طهران بيع أي أسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران كانت قد باعت الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

وبالمقابل نشرت أوكرانيا بشكل متكرر ما اعتبرته "وثائق وأدلة" على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد" ضد قواتها.

هذا وفرضت ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا مؤخرا عقوبات إضافية على إيران تستهدف تزويدها روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا.