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إيران عبدة الشيطان

إيران تعتقل أكثر من 250 شخصاً بتهمة الترويج لـ "عبادة الشيطان"

الشرطة الإيرانية اعتقلت "146 رجلا و115 امرأة" كانوا "في حالة فاحشة وغير مرغوب فيها وعلى ملابسهم ورؤوسهم ووجوههم وشعرهم شعارات وإشارات ورموز شيطانية"

دبي - مسعود الزاهد، طهران - فرانس برس
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أعلنت الشرطة الإيرانية، الجمعة، اعتقال أكثر من 250 شخصاً بينهم ثلاثة أجانب بتهمة الترويج لـ"عبادة الشيطان" غرب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، نقلا عن بيان للشرطة أن "مركز معلومات الشرطة أعلن عن تحديد وتفكيك واعتقال أعضاء الشبكة الشيطانية على نطاق واسع".

وجاء في البيان أن الشرطة اعتقلت "146 رجلاً و115 امرأة" كانوا "في حالة فاحشة وغير مرغوب فيها وعلى ملابسهم ورؤوسهم ووجوههم وشعرهم شعارات وإشارات ورموز شيطانية".

وتم أيضا "اعتقال 3 مواطنين أوروبيين" خلال عملية الشرطة في مدينة شهريار غرب طهران ليل الخميس.

وأكدت الشرطة في البيان أنه "تم ضبط رموز شيطانية ومشروبات كحولية ومؤثرات نفسية، بالإضافة إلى 73 مركبة" خلال المداهمة.

ومداهمة ما يسمى بالتجمعات "الشيطانية" أمر شائع في الدولة المحافظة، وغالبا ما تستهدف الحفلات أو الحفلات الموسيقية التي يشرب فيها الكحول، وهو أمر محظور إلى حد كبير في إيران.

وفي تموز/يوليو 2009، ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص في مقاطعة أردبيل الشمالية الغربية، بسبب "عبادة الشيطان".

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وفي أيار/مايو من العام نفسه، أفادت وسائل إعلام في البلاد باعتقال 104 من "عبدة الشيطان" في مداهمة حفل موسيقي في مدينة شيراز الجنوبية، حيث إن الناس كانوا يشربون الكحول و"يمصون الدماء".

وفي عام 2007، ألقت الشرطة القبض على 230 شخصًا في مداهمة حفل موسيقي غير قانوني لموسيقى الروك في حديقة بالقرب من طهران.

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