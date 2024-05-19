أمطار غزيرة ومنحدر مغطى بالأشجار.. البحث يتواصل عن مروحية رئيس إيران

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أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، المعلومات التي تفيد بأن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي هبطت اضطراريا، مشيرا إلى أن فرق البحث لم تصل بعد إلى موقع الهبوط الصعب لطائرة هليكوبتر الرئيس.

"فرق الإنقاذ لم تصل"

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عنه قوله: "لسوء الحظ، لم تصل فرق الإنقاذ بعد إلى مكان الحادث".

وأوضح أن "المنطقة بها منحدر شديد ومغطى بالأشجار"، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة، والرؤية محدودة للغاية".

فيما أعرب وزير الداخلية الإيراني عن أمله في أن "يصل رجال الإنقاذ إلى وجهتهم في أقرب وقت ممكن".

"قد يستغرق الأمر بعض الوقت"

وفي وقت سابق قال الوزير: "كان الرئيس عائدا في المروحية التي هبطت اضطراريا بسبب الضباب"، مضيفا أن "فرق الإنقاذ اتجهت إلى هذه المنطقة، ولكن بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المكان".

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء قد حذفت معلومات كانت قد نشرتها سابقا والتي تفيد بأن الرئيس الإيراني على ما يرام وهو في طريقه مع كامل الوفد إلى مدينة تبريز.

إلى هذا، أكد الإعلام الإيراني وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي هبطت فيها مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا، مع وصول مروحيتين رئاسيتين أخريين مع وزير الطاقة ووزير الطرق الإيراني.

على بعد 600 كم من #طهران بمنطقة ورزغان قرب أذربيجان حيث التضاريس جبلية وعرة.. تفاصيل دقيقة ومعلومات جديدة عن موقع الهبوط الاضطراري لطائرة #الرئيس_الإيراني #إيران #العربية pic.twitter.com/6jnNb0jcnU — العربية (@AlArabiya) May 19, 2024

وأكد الهلال الأحمر الإيراني أن الخبر المتداول عن العثور على مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي قامت بهبوط اضطراري شمال غربي البلاد، غير صحيح.

"حياة رئيسي وعبداللهيان في خطر"

وذكرت قناة "برس تي في" التلفزيونية الحكومية الإيرانية أن رجال الإنقاذ عثروا على مروحية الرئيس رئيسي، قبل أن يتم حذف المنشور.

في السياق، أعلن مسؤول إيراني لم يذكر اسمه، أن حياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، "في خطر" إثر الهبوط الصعب لطائرتهما المروحية؛ حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال المسؤول للوكالة: "ما زلنا مفعمين بالأمل، لكن التقارير الواردة من موقع هبوط المروحية تثير مخاوف خطيرة للغاية".

من جانب آخر، دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي عقب تقارير عن سقوط مروحية رئيسي في شمال غربي البلاد.

بعد ذلك، نفت صحيفة "طهران تايمز" المعلومات التي كانت قد نُشرت نقلاً عنها تفيد بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الإيراني.

وبحسب رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، وصلت إحدى فرق البحث والإنقاذ إلى موقع الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني.

"يستحيل الوصول بالسيارات"

وأفادت قناة "إيريب" التلفزيونية الإيرانية أن منطقة البحث تقع في المرتفعات، ومن المستحيل الوصول إليها بالسيارات، إذ يتعين على فرق البحث والإنقاذ التحرك سيراً على الأقدام، فالوضع معقد بسبب ظروف الطرق الوعرة التي تشكلت بسبب الأمطار، إضافة إلى الضباب والظلام وهطول الأمطار التي تجعل من المستحيل البحث بواسطة الطائرات المسيّرات.

وأكد نائب الرئيس الإيراني محسن رضائي إنه تم الاتصال باثنين من الركاب الذين كانوا على متن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

قرب الحدود الإيرانية الأذربيجانية

وفي وقت سابق، هبطت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بشكل اضطراري بالقرب من بلدة فيرزيغان عند الحدود الإيرانية الأذربيجانية، بحسب وكالة "إرنا" للأنباء.

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين على متن الطائرة. وأشارت الوكالة إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.