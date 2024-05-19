بعد سقوط طائرة رئيسي.. حكومة إيران: نمر بظروف صعبة

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بعد تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث وهبوطها اضطرارياً في محافظة أذربيجان الشرقية، أعلنت الحكومة أن البلاد تمر بظروف صعبة ومعقدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي، على حسابه في منصة "إكس" اليوم الأحد" إن لا جديد لإعلانه بخصوص الحادث، مردفاً أن لا معلومات دقيقة من موقع سقوط الطائرة بسبب حالة الطقس.

الطقس السيئ

بالتزامن، أفاد التلفزيون الرسمي بأن سقوط طائرة رئيسي ناجم عن الطقس السيئ، مشدداً على أنه لا يمكن تأكيد إصابة أو مقتل أي من ركابها.

بدورها ذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن سقوط مروحية الرئيس الإيراني كان بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أضافت أنه لا يمكن تأكيد أو نفي إصابة أو مقتل ركاب المروحية.

حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان "في خطر"

وكان مسؤول إيراني قد صرح أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سقطت اليوم أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.

كما قال لرويترز إن حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان "في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر".

كذلك أضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

موكب من 3 طائرات

وفي وقت سابق اليوم، تعرضت طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني، مكون من 3 طائرات، لحادث، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

كما أضاف التلفزيون أن الحادث وقع بمنطقة جلفا في محافظة أذربيجان الشرقية، مردفاً أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت "اضطرارياً".

كذلك أوضح أن الظروف الجوية الصعبة تعيق وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث شمال غربي إيران.

وتتواصل عمليات البحث عن المروحية في شمال غربي إيران. وبث التلفزيون صوراً لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني وهم يسيرون وسط ضباب كثيف. كما طلب رئيس الأركان من الحرس الثوري والجيش والشرطة المشاركة في البحث عن الطائرة.

"غابة ديزمار"

بدوره أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة هليكوبتر في موكب رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط.

كما أضاف أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.

من جهتها لفتت وكالة "إرنا" للأنباء إلى أن المروحية تعرضت لحادث في "غابة ديزمار" بالمنطقة الواقعة ما بين وزرقان وجلفا في محافظة أذربيجان الشرقية.

ومن بين الركاب أيضاً محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، ومرافقين آخرين.

افتتاح سد

يشار إلى أن رئيسي كان في أذربيجان في وقت مبكر اليوم مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لافتتاح سد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وجاءت الزيارة على الرغم من العلاقات الباردة بين البلدين، بما في ذلك الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران عام 2023، والعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل، التي تعتبرها طهران عدوها الرئيسي في المنطقة.