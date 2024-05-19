لوح بيده مبتسماً.. آخر ظهور للرئيس الإيراني قبل سقوط مروحيته

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بعد الإعلان عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي برفقة وزير خارجيته وعدد من المسؤولين وسط غموض يلف مصيرهم، نشرت عدد من وكالات الأنباء العالمية آخر صور للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برفقة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في وقت سابق اليوم لافتتاح سد بنته الدولتان على نهر أراس.



آخر صور لرئيسي مع الرئيس الأذربيجاني قبل تحطم مروحيته بساعات قليلة من رويترز

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز وفرانس برس رئيسي بصحبة وفد إيراني خلال زيارة رسمية إلى أذربيجان المجاورة لإيران قبل ساعات قليلة من سقوط مروحيته في وسط الغابات.

كما ظهر رئيسي، في إحدى الصور يلوح بيده مبتسماً بصحبة علييف عند موقع السد، كما ظهر بصور مع الوفد المرافق له.

وفي صور أخرى ظهر رئيسي مصافحا علييف قبل المحادثات بينهما، وفي صور أخرى ظهرا سوياً في اجتماعات مشتركة.

وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر اليوم لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.



ابراهيم رئيسي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - رويترز

وجاءت الزيارة على الرغم من العلاقات الباردة بين البلدين، بما في ذلك الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران عام 2023، والعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل، التي تعتبرها إيران عدوها الرئيسي في المنطقة.

وكان مسؤول إيراني صرح في وقت سابق اليوم أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سقطت اليوم الأحد أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.

وقال لرويترز إن حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان "في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر".

كما أضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

مشاهد من آخر ظهور لـ #الرئيس_الإيراني #إبراهيم_رئيسي قبل ساعات من هبوط صعب لمروحيته وسط الضباب الكثيف أسفر عن تحطمها وفقاً لتصريحات من مسؤول إيراني لرويترز#إيران #العربية pic.twitter.com/oGqm2nUWew — العربية (@AlArabiya) May 19, 2024

سوء الأحوال الجوية

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

من جانبه، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن الرئيس ورفاقه كانوا في طريق عودتهم على متن بعض المروحيات واضطرت إحدى المروحيات إلى الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب، مشيرا إلى أن فرق إنقاذ مختلفة في طريقها إلى المنطقة ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المروحية".

وكان برفقة الرئيس الإيراني كل من حسين عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، ومالك رحمتي حاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية، ومحمد علي الهاشم إمام في محافظة تبريز، وفق ما نقلته تقارير محلية.

وتشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

ويعود تاريخ أسطولها الجوي العسكري إلى حد كبير إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

يذكر أن إبراهيم رئيسي (63 عاماً) تولى رئاسة إيران منذ ثلاثة أعوام.

وخلف الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي كان قد هزمه في الانتخابات الرئاسية عام 2017.

واسم الرئيس الإيراني مدرج على القائمة الأميركية السوداء للمسؤولين الإيرانيين المتّهمين بـ"التواطؤ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وهي اتهامات رفضتها السلطات في طهران باعتبارها لاغية وباطلة.